Godzilla x Kong mantiene liderato en taquilla durante fin de semana

"Godzilla x Kong: The New Empire" superó fácilmente a un par de rivales para mantenerse en el primer lugar de los cines de Estados Unidos y Canadá por segunda semana consecutiva, según estimaciones de los estudios del domingo.

RECAUDACIÓN

Después de recaudar 80 millones de dólares en su estreno el fin de semana pasado, superando las expectativas, la película de monstruos gigantes recaudó 31,7 millones de dólares durante su segundo fin de semana en cines. El estreno de Warner Bros. y Legendary Pictures, dirigido por Adam Wingard, hasta ahora ha superado a cualquiera de las películas de monstruos recientes del estudio, excepto "Godzilla" de 2014.

Pero con alrededor de 300 millones de dólares en todo el mundo en dos semanas, "Godzilla x Kong" podría en última instancia superar los 529 millones de dólares recaudados globalmente por "Godzilla" de 2014. La última entrega costó alrededor de 135 millones de dólares.

También se estrenó otra película con temática de primates: "Monkey Man", de Dev Patel, un thriller de venganza de Universal Pictures ambientado en la India, se estrenó en 3.029 salas de Norteamérica con una recaudación estimada de 10,1 millones de dólares.

Eso marcó un fuerte debut para el debut como director de Patel, con un presupuesto modesto, en el que protagoniza un espectáculo de acción sangriento y con carga política.

"Dune: Part Two", de Warner Bros., sigue atrayendo público. Añadió 7,2 millones de dólares en su sexta semana.

A continuación, los ingresos en taquillas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Godzilla x Kong: The New Empire", 31,7 millones de dólares.

2. "Monkey Man", 10,1 millones

3. "Ghostbusters: Frozen Empire", 9 millones

4. "The First Omen", 8,4 millones

5. "Kung Fu Panda 4", 7,9 millones

6. "Dune: Part Two", 7,2 millones

7. "Someone Like You", 3 millones

8. "Wicked Little Letters", 1,6 millones

9. "Arthur the King", 1,5 millones

10. "Immaculate", 1,4 millones de dólares