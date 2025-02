Celebra 'Vecinos' 20 años con nuevas temporadas y spin-off

Gracias a su humor familiar e historias cotidianas, la serie Vecinos cumplió 20 años y, para celebrarlos, iniciarán las grabaciones de las nuevas temporadas 18 y 19.

Bajo la producción de Elías Solorio, los nuevos episodios del programa llegarán este domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas.

El programa presenta a las diferentes personalidades que habitan en un edificio, tales como el conserje que sabe la vida de todos, la familia que aparenta tener una buena condición económica y social, la pareja que se enamora y la familia que se extiende con los hijos.

"Este programa de comedia es el número uno de la comedia mexicana. En mi caso agradezco la enorme oportunidad que me han dado para ser parte de este proyecto que me ha dado grandes satisfacciones. Me siento muy honrado.

"Trabajar aquí es una recompensa a mi trayectoria. Llegar aquí hasta este foro no ha sido nada fácil. Hablo de sacrificio, del esfuerzo y el trabajo. Comencé desde muy niño, se puede decir que me hice en la calle", comentó Edgar Vivar, quien interpreta a Hipólito Menchaca, en conferencia de prensa.

Por su parte, Lalo España, quien interpreta al conserje Germán Martínez, interrumpió a Vivar con bromas, muy al estilo de su personaje.

En esta nueva temporada, Los López Pérez, Magdalena (Macaria Pérez) y Arturo López (Moisés Suárez), pondrán una fondita en el edificio, mientras que el matrimonio de Silvia (Mayrín Villanueva) y Luis (Darío Ripoll) estará en la cuerda floja.

Frankie Rivers (César Bono) y Lorena Rivera (Ana Bertha Espín) seguirán en su matrimonio y reclamarán que el edificio está a punto de inundarse.

Con la temporada 17, la producción cumplió 302 episodios al aire, lo que la convierte en la serie de comedia mexicana con mayor cantidad de capítulos en la televisión.

"Estamos festejando nuestros 20 años. Hay que darle las gracias a nuestros actores y actrices que hacen Vecinos y se han adueñado de los personajes que la gente ha adoptado, querido y los ha hecho parte de su familia", agregó el productor.

Como el programa se estrenó en 2005, la producción se ha enfrentado a la evolución de las audiencias en televisión abierta y también en la plataforma de streaming ViX.

Como fruto del éxito de estos 20 años, Vecinos tendrá su primer spin-off centrado en la familia López Pérez, con 15 episodios para ViX.