Eugenio Derbez y el actor español Pedro Alonso protagonizan El Juicio, la siguiente serie dramática sobre la lucha por la justicia que albergará la plataforma Prime Video.

De acuerdo con información de Variety, el mexicano compartirá escena con la estrella de La Casa de Papel, Iker Sánchez Solano y Karla Gaytán, con quienes llevará a la pantalla un caso de crimen inspirado en hechos reales.

“Durante toda mi carrera he buscado desafiarme a mí mismo, y El Juicio representa uno de los mayores retos actorales a los que me he enfrentado. Explorar situaciones y sentimientos aterradores me llevó a nuevos lugares en términos de actuación”, dijo Derbez al medio estadounidense.

FUERTE HISTORIA

La serie de ocho partes contará la historia de una adolescente y su padre quienes buscan justicia luego de que ella fuera agredida sexualmente por el hijo de un hombre de negocios. Los personajes tendrán que lidiar con un sistema judicial fallido y un adversario decidido a utilizar todo su poder y dinero para proteger al acusado, reportó Variety.

“Es complicado y desolador llevar a la pantalla la historia de un padre que busca justicia para su hija, enfrentándose a numerosos obstáculos que reflejan muchos aspectos de la realidad de nuestro País. Esto es posible gracias a un gran showrunner y guionista como Daniel Krauze (Luis Miguel: La Serie), la experiencia de excelentes directores como Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, y la colaboración de un actor muy talentoso como Pedro Alonso, además de un elenco extraordinario”, añadió Derbez.

TRAMA COMPLICADA

Pedro Alonso detalló que decidió formar parte del proyecto después de leer el guion, el cual le pareció una trama complicada con posibilidad de generar la discusión entre el público.

“Después de los exigentes pero estimulantes últimos dos años y medio, había decidido firmemente no filmar nada como actor en 2024 hasta leer el guion de El Juicio. No es fácil meterse en una historia sobre un asunto tan delicado, de manera que se evite la tentación de la trama fácil, aquella que puede reducir la trama a una historia tendenciosa, populista o sentimental, donde todo se limita a quitarse la presión y señalar al culpable.

“Creo que Daniel Krauze ha sabido ir mucho más allá en su relato de los hechos, tocar, sin negar el thriller, algo que en definitiva nos compromete a todos y nos retrata. Para mí, esta es una historia que no sólo habla de buscar justicia sino también de algo estructural, sistémico. No tengo duda de que la serie generará la discusión necesaria. La serie aborda temas profundamente sensibles, complejos y urgentes, que requerían de una visión audaz y empática, algo que logramos con la maestría excepcional de nuestro talento frente y detrás de las cámaras”, aseveró Alonso.

LOS DETALLES

El Juicio fue filmada en locaciones de Puebla y Ciudad de México, bajo la producción de los estudios de Derbez 3Pas, Amazon MGM Studios, Ben Odell, Visceral y Reclaim Entertainment Ventures. Será estrenada a nivel mundial por Prime Video, con fecha de lanzamiento aún sin definir.