La serie con Bryan Cranston que causa furor en Paramount Plus

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las series que ha recibido excelentes críticas es "Your Honor" y que está causando furor entre los usuarios de Paramount Plus. Además, cuenta con un actor que ha sido reconocido por interpretar a personajes que ya han quedado guardados en los corazones de los amantes de cierto tipo de series.

Entre las propuestas que Paramount Plus tiene en su amplio catálogo aparece "Your Honor", creada por Peter Moffat y protagonizada por el actor, guionista y director norteamericano, Bryan Cranston. El actor de 67 años es recordado por sus protagónicos en "Breaking Bad" y "Malcolm in the Middle", por lo que es una garantía de que esta producción será por demás convincente.

Ahora, Bryan Cranston se pone en la piel del personaje "Michael Desiato", un distinguido y respetado juez cuya vida se transforma rotundamente cuando un accidente fatal tiene como protagonista a su hijo. Este será el punto que dará inicio a esta atrapante serie que Paramount Plus habilitó en su catálogo y que estará llena de suspenso.

La serie, estrenada en 2020, comienza a poner cada vez más en apuros a Bryan Cranston cuando en su investigación descubre que la mafia forma parte de episodio en el que participó su hijo. Las revelaciones, giros y enredos se irán sucediendo de tal manera que no podrás despegarte un segundo de tu televisor. La serie "Your Honor" merece la pena ser vista, aunque sea una vez, por lo que ya tendrías que estar iniciando sesión en Paramount Plus.