Se convierten en verdaderos ´Héroes´

Así lo explicó Ricardo Arnaiz, el director y escritor del largometraje que contempla rodaje en Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, y que tendrá las intervenciones estelares de Plutarco Haza, Gerardo Taracena, Silverio Palacios y Melissa Ortega, entre otros.

SIN RECURSOS

"La película no fue aceptada para obtener recursos de EFICINE, y no encontramos lineamientos o explicaciones de por qué, y tampoco (por el proceso) no encontramos forma de pedir revisiones, como en otras ocasiones que sí se puede revalidar.

"Estamos agradecidos con el Gobierno (pero si no había apoyo), ya estábamos preestablecidos de que se suba quien se suba, en enero hacemos el rodaje y para septiembre, el estreno. Nuestro objetivo es celebrar el mes de la Independencia (de México) con algo tan simbólico", dijo Arnaiz este martes en conferencia de prensa.

HASTA ENERO

Incluso, en el comunicado está estipulado que el rodaje de Héroes, que hablará sobre los Niños Héroes, en un tratamiento muy distinto, se hará a partir de este 12 de diciembre y se prolongará a finales de enero.

La historia, indicó Arnaiz, junto a otros invitados, como Ariel López Padilla, y el cantante Aleks Syntek, quien hará la canción oficial, está enfocada en resaltar la amistad y la solidaridad de un grupo de compañeros en una escuela militar.

Syntek aseguró que se sintió comprometido con este trabajo, para el cual se inclinó por una pieza musical que se enfoque en el suspenso.

Mientras López Padilla encarnará a Nicolás Bravo, Plutarco Haza a José Cuellar y Silverio Palacios hará a Eusebio Llantadas habrá lanzamientos juveniles en el largometraje, entre ellos, Patricio Zamora, quien será uno de los héroes.