Anuncian nominados al Oscar

El éxito independiente de ciencia ficción que salta multiversos "Everything Everywhere All at Once" encabezó las nominaciones a la 95.ª edición de los Premios de la Academia mientras Hollywood acumulaba honores en espectáculos de pantalla grande como "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water" un año después de que un servicio de transmisión ganara la mejor película por primera vez .

"Everything Everywhere All at Once" de Daniel Scheinert y Daniel Kwan obtuvo 11 nominaciones principales, incluidas las nominaciones para Michelle Yeoh y el niño que regresa Ke Huy Quan .

Las 10 películas nominadas a la mejor película son: "Everything Everywhere All at Once", "The Banshees of Inisherin", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water", " Elvis", "Todo tranquilo en el frente occidental", "Mujeres hablando" y "Triángulo de tristeza".

Las nominaciones fueron anunciadas el martes desde el Teatro Samuel Goldwyn de la academia en Beverly Hills, California, por Riz Ahmed y Allison Williams.

Las nominadas a mejor actriz son: Ana de Armas, "Rubia"; Cate Blanchett, "Tár"; Andrea Riseborough, "Para Leslie"; Michelle Williams, "Los Fabelman"; Michelle Yeoh, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Los nominados a mejor actor: Brendan Fraser, "The Whale"; Colin Farrell, "Las almas en pena de Inisherin"; Austin mayordomo, "Elvis"; Bill Nighy, "Vivir"; Paul Mescal, "Después del sol"

Las nominadas a mejor actriz de reparto son: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever"; Hong Chau, "La ballena"; Kerry Condon, "Las almas en pena de Inisherin"; Jamie Lee Curtis, ""Todo, en todas partes y al mismo tiempo"; Stephanie Hsu, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Los nominados a mejor actor de reparto son: Brian Tyree Henry, por "Causeway"; Judd Hirsch, "Los Fabelman"; Brendan Gleeson, "Banshees en Inisherin"; Barry Keoghan, "Banshees de Inisherin"; Ke Huy Quan, "Todo en todas partes, todo a la vez".

Los nominados a película internacional son: "All Quiet on the Western Front" (Alemania); "Argentina, 1985" (Argentina); "Cerrar" (Bélgica); "EO" (Polonia); "La chica tranquila" (Irlanda).

Los nominados a guión original son: "Everything Everywhere All at Once"; "Las almas en pena de Inisherin"; "Los Fabelman"; "Alquitrán"; "Triángulo de la Tristeza".

Los nominados a mejor partitura original son: Volker Bertelmann, "All Quiet on the Western Front"; Justin Hurwitz, "Babilonia"; Carter Burwell, "Las almas en pena de Inisherin"; Son Lux, "Todo a la vez, en todas partes"; John Williams, "Los Fabelman".

En marcado contraste con los Premios de la Academia del año pasado, es posible que este año no haya títulos de transmisión compitiendo por el premio más buscado de los Oscar, aunque los últimos lugares en el campo de las 10 películas a la mejor película siguen en juego.

Las mejores tomas de Netflix, en cambio, vienen en otras categorías, en particular con la película animada favorita "Guillermo del Toro's Pinocchio" y la presentación alemana, "All Quiet on the Western Front".