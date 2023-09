¿Por qué "Saw X" se desarrolla en México?

Si algo ya se nos ha adelantado gracias a los trailers del filme y las imágenes promocionales es que México tendrá un papel importante en la película, pero ¿de qué se trata?

Primero recordemos que esta no es una secuela directa de la última cinta de la saga ("Spiral: from the book of Saw"/"Espiral: el juego del miedo continúa", estrenada en 2021), por el contrario, está ubicada entre los hechos de la primera y segunda película.

En ese contexto, unas semanas después de lo ocurrido en "Saw" (2004), el villano, John Kramer (Tobin Bell), viaja a la Ciudad de México (entonces llamada Distrito Federal) con el objetivo de someterse a un procedimiento médico experimental y riesgoso debido a que tiene cáncer terminal.

De acuerdo con el trailer y la sinopsis oficial de la película, en la búsqueda por encontrar una cura, John Kramer es atendido por un grupo de doctores en México, pero pronto descubre que fue engañado: los médicos que lo atendieron lo estafaron y sólo le quedan unos meses de vida.

Por ello es que "Jigsaw" decide que ellos se convertirán en sus próximas víctimas, quienes sufrirán de sus torturas y característicos juegos, lo que falta por descubrir es qué tanto aparecerá de la cultura mexicana en este filme, pues, por ejemplo, en una de las imágenes promocionales del filme puede verse una especie de calendario Azteca ensangrentado y con el rostro de "Jigsaw" en el centro.

La décima entrega de la franquicia, dirigida por Kevin Greutert (quien dirigió "Saw VI" y "Saw 3D") llegará a salas de cine desde este miércoles, siendo uno de los títulos de terror que se irán estrenando de miras a Halloween.