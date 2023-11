Regresa un clásico: Santa Cláusula

Ciudad de México.- En 1994, Santa Cláusula se volvió un clásico de la navidad por su ocurrente primicia: Scott Calvin (Tim Allen), un exitoso ejecutivo divorciado tiene que ocupar el lugar de Santa, quien tras caer en el tejado de su casa, ocupa su lugar para continuar con la misión de entregar regalos.

La vida de Calvin no volvió a ser la misma, pues las exigencias de volverse Santa Claus le demandaban casarse e incluso mudarse al Polo Norte, como se exploró en las dos películas siguientes, Santa Cláusula 2 (2002) y Santa Cláusula 3: La Cláusula de Escape (2006).

El año pasado, 29 años después de su estreno, Disney decidió retomar las aventuras de Calvin con el mismo Tim Allen, ahora en formato de serie, en Santa Cláusula: Un Nuevo Santa, cuya segunda temporada ya está disponible.

"Creo que el director original de la primera película, un hombre llamado John Pasquin, centró la historia acerca de la emoción en una familia y en este hombre, que si revisamos bien todo, no hay ningún error en que él nació para ser Santa. Creo que la historia es la suya, él es un individuo defectuoso y se convierte en una persona desinteresada que sólo ama dar regalos a la gente y esa esencia prevalece", contó Allen, en entrevista.

A punto de cumplir 65 años, su personaje se da cuenta de que no puede ser Santa para siempre y se propone encontrar un reemplazo, tal como él fue reclutado en los 90 para el puesto.

"La gente me ha visto por mucho tiempo como Santa Claus, muchas veces los padres se me acercan y le dicen a sus hijos 'mira, es Santa', es casi como ser Buzz Lightyear, no me veo como él, sólo sueno así. La idea de que cada Navidad de alguna manera estoy asociado con la esta hermosa fiesta sobre el nacimiento de Cristo, es muy lindo y estoy muy agradecido", resaltó.

En esta nueva etapa de su vida, el protagonista sigue con sus intenciones de jubilación, mientras se envuelve en los dramas familiares en el Polo Norte, junto a su esposa Carol (Elizabeth Mitchell), y explorando de manera profunda las habilidades de su hijos Cal (Austin Kane) y Sandra Calvin Claus (Elizabeth Allen Dick).

Trabaja en familia

En este proyecto de Disney+, Tim Allen, de 70 años, compartió créditos con su hija Elizabeth Allen Dick, de 14, quien está tomando su propio camino.

"Estoy feliz de que haya sido educada bien, ciertamente por su madre (Jane Hajduk), es educada y respetuosa con la gente. Se convirtió en una profesional y todo eso fue una sorpresa, no sé de dónde vino, es como una habilidad natural y yo estaba muy, muy sorprendido por ello.

"Una vez que empezamos a trabajar somos dos profesionales y la edad realmente no hizo una diferencia porque cuando estás en la cámara debes producir a ese nivel y ella lo hizo por sí misma, lo hizo preparada por sí misma", remató

La joven actriz considera que trabajar con su papá es una oportunidad única.

"Yo sabía que era mi padre todo el tiempo, pero hay un punto en el que no éramos exactamente padre e hija en la vida real trabajando juntos, pero me dejó descubrir qué era lo mejor para mí cuando hacía las escenas, lo que también fue muy importante.

"Yo nunca podría haber imaginado ser capaz de hacer algo como esto, pero una de las cosas más importantes que él siempre me inculcó fue añadir valor a lo que estaba diciendo, así que cuando yo estoy leyendo el guion debo asegurarme de que mi personaje se está desarrollando", aseguró Elizabeth.





ASÍ LO DIJO

"No puedo expresar lo increíble que es poder trabajar con él (Tim Allen) y lo especial que es, una oportunidad única en la vida. Es muy divertido también porque estamos en el set y es como 'Oh Dios mío, mi padre está allí y estamos haciendo una escena juntos'". Elizabeth Allen Dick, actriz e hija de Tim Allen

