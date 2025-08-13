Podría unirse a Avengers

¿Será que Deadpool finalmente luchará hombro a hombro con los héroes más poderosos de la Tierra?

Ryan Reynolds encendió las especulaciones al publicar en redes sociales una imagen del icónico logo de Avengers, en blanco y negro, intervenido con una "A" roja pintada con aerosol, muy al estilo del irreverente antihéroe que interpreta.

La publicación desató de inmediato una ola de teorías entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), quienes ya imaginan a Wade Wilson formando parte de Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars.