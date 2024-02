Cantaría Ryan Gosling 'I'm Just Ken' en los Óscar

GUADALAJARA, Jalisco.- Después de meses de incertidumbre y especulaciones, finalmente se sabe que Ryan Gosling cantará en vivo "I'm Just Ken" durante la 96 ceremonia anual de los Premios de la Academia el 10 de marzo. La noticia fue revelada por fuentes cercanas a Variety.

La Academia, hasta el momento, no ha comentado sobre el tema, pero las especulaciones comenzaron a circular desde que tanto Gosling como la canción "Barbie" fueron anunciados como nominados en enero.

En una historia de portada en Variety a principios de febrero, Gosling reveló que la Academia aún no le había solicitado oficialmente que actuara en la ceremonia.

"Podría ser demasiado arriesgado que lo hiciera. No sé cómo funcionaría. Pero estoy abierto a ello", comentó el actor, quien también está nominado a un Óscar como Mejor Actor Secundario por su interpretación como Ken en la película.

El creador de la canción, Mark Ronson, compartió en los Grammy su sueño de ver a Gosling actuar en los Premios de la Academia. Ronson, quien coescribió la canción con Andrew Wyatt, expresó su deseo de que Gosling aceptara la invitación y se subiera al escenario para interpretar "I'm Just Ken".

"Creo que si Ryan no lo hace, entonces no lo haremos", dijo Ronson a Variety, sobre si consideraría reemplazar a Gosling en caso de que el actor declinara la oferta.

"I'm Just Ken" compite en la categoría de Mejor Canción Original junto a "What Was I Made For?" de Billie Eilish y Finneas. Esta última canción ganó recientemente el Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, superando a "I'm Just Ken" y el exitoso tema "Dance the Night" de Dua Lipa, que también forma parte de la banda sonora de Barbie.

Los Premios de la Academia se llevarán a cabo el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood. La ceremonia será presentada por Jimmy Kimmel.