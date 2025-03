Inicia el rodaje de la tercera temporada de House of the Dragon

Tras varios meses de preproducción, finalmente arrancó este lunes de manera oficial el rodaje de la tercera temporada de la serie House of the Dragon, la cual tendrá ocho episodios, en locaciones de Reino Unido.

Basada en "Fuego y Sangre", de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Para estos nuevos capítulos, de acuerdo con Deadline y Variety, la producción contrató a dos nuevos actores: Tommy Flanagan, quien dará vida a Ser Roderick Dustin, Señor de Barrowton y líder de la Casa Dustin en el norte; y a Dan Fogler, en el papel de Ser Torrhen Manderly, un caballero de la Casa Manderly en el norte.

En los libros, Ser Roderick Dustin entra en la historia como "un guerrero tan viejo y canoso que los hombres lo llamaban 'Roddy la Ruina'", según explicó HBO en un comunicado de prensa. El personaje lidera un ejército de dos mil hombres del norte salvajes y rebeldes, apodados colectivamente los "Lobos Invernales".

"No quiero decir mucho porque creo que es uno de esos personajes verdaderamente memorables de Game of Thrones, y estoy muy emocionado de traerlo al equipo", declaró Ryan Condal, showrunner de House of the Dragon.

"Es un personaje fijo en 'Fuego y Sangre', y creo que es uno de los favoritos de los fans. Estoy muy orgulloso del papel que hemos escrito. Me gustaría decir que hemos traído un poco de espíritu norteño a nuestra historia de la base sureña".

Flanagan es más conocido por sus papeles en series como Sons of Anarchy, Mayans M.C. y Westworld y en películas como Gladiador y Corazón Valiente, entre otras.

Por su parte, Dan Fogler, de la saga Animales Fantásticos y la cinta Un Completo Desconocido, encarnará a Ser Torrhen Manderly, un personaje descrito en las novelas como alguien "inteligente, elocuente y corpulento". Es el segundo hijo de Desmond Manderly, señor de Puerto Blanco y líder de la Casa Manderly.