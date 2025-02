Histórico empate en los Premios Goya

Madrid, España.- La infiltrada y "El 47" ganaron ayer el primer Goya a mejor película, en un histórico empate en los Premios de la Academia del Cine Español.

La 39a edición se caracterizó por una competencia muy abierta, por lo que Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez se alzaron con el premio a mejor dirección por "Segundo premio".

La interpretación de Eduard Fernández como Enrí Marco, un español que se hace pasar por víctima de un campo de concentración en "Marco", lo coronó como mejor actor; mientras que Carolina Yuste, que da vida auna policía que se infiltró en el grupo armado separatista ETA en "La infiltrada", se llevó el galardón a mejor actriz.





GANA ALMODÓVAR

Pedro Almodóvar no estuvo presente, pero ganó el Goya a mejor guion adaptado por "The Room Next Door" ("La habitación de al lado"), mientras que Eduard Sola se llevó el premio de guion original por "Casa en flames" ("Casa en llamas").

Entre saludos a familiares, amigos y colegas, la gran noche del cine español estuvo marcada por mensajes contra el fanatismo, a favor del acceso a la vivienda y reivindicaciones sobre la situación de los profesionales del sector, además de recordatorios a los afectados por las inundaciones repentinas que afectaron a Valencia, en el este del país, en octubre.





LOS MEJORES

Salva Reina, quien en "El 47" interpreta a un combativo inmigrante malagueño , fue el primero en subir al escenario para recoger el premio a mejor actor de reparto en su primera nominación a los Goya.

Clara Segura se llevó el premio a actriz de reparto por encarnar a Carmen Vila en "El 47".





PREMIO ESPECIAL

Con el auditorio en pie, Gere recibió de manos de Antonio Banderas el Goya Internacional en reconocimiento a una larga carrera con títulos como "Days of Heaven" ("Días de gloria"), "An Officer and a Gentleman" ("Reto al destino") y "Pretty Woman" ("Mujer bonita").

"Siempre pienso que estos premios son un poco prematuros", afirmó el estadounidense, que ahora reside en España y es el cuarto en obtener este galardón. Gere se sumó al carácter reivindicativo de la ceremonia mencionando la labor de ONG´s españolas, como Open Arms, que ayudan a los migrantes en el Mediterráneo.

"Formamos parte de un universo en el que se superponen la ira y la tristeza, la alegría y las expectativas, los sueños y las esperanzas y las visiones. Y veo que este mundo en el que estamos ahora se olvida eso. El tribalismo está empezando a apoderarse de nosotros", aseguró.





HABLA DE TRUMP

El momento "oscuro" que, según dijo, vive su país tras la elección de Donald Trump como presidente, no es algo aislado, y aprovechó para advertir que "Tenemos que estar alerta. Tenemos que ser valientes, audaces (...) Tenemos que estar dispuestos a levantarnos y decir la verdad".

El músico Alberto Iglesias se convirtió en la persona con más Goya, al recibir el 12o de su carrera por la música original de "The Room Next Door" ("La habitación de al lado"), de Pedro Almodóvar. El tándem con el director manchego le ha proporcionado siete de sus "cabezones".





GRANDES AUSENTES

El narcomusical francés, ambientado en México, "Emilia Pérez", que se ha visto envuelto en la polémica por unos tuits antiguos de su protagonista Karla Sofía Gascón, se hizo con el de mejor cinta europea del año. Ni la actriz ni su director Jacques Audiard estuvieron en la ceremonia de los Goya, pues una noche antes la película compitió en los Critics´ Choice de Los Angeles en su campaña rumbo a los Oscar, a los que llega como la más nominada.

"Mariposas negras", un alegato contra el calentamiento global a través de las historias de tres refugiadas climáticas, se llevó el premio a mejor película de animación.

Aitana Sánchez-Gijón había recibido antes el Goya de Honor por sus 40 años de carrera. La actriz, que fue la primera presidenta de la academia, recibió su primer Goya de manos de su amiga Maribel Verdú, una de las conductoras de la gala, y dedicó su premio a quienes, sin pertenecer al "pequeño porcentaje" de intérpretes que viven de su profesión, "siguen adelante contra viento y marea, empujados por su vocación y su talento".

Richard Gere recibió de manos de Antonio Banderas el Goya Internacional, en reconocimiento a una larga carrera.





EN LA MÚSICA

Alejandro Sanz fue, sin duda, uno de los números estelares de la noche, y fue ovacionado tras su intervención musical.

Aitana Sánchez.

Ester Expósito.

Zoe Bonafonte.