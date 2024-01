Fomentan el cine nacional con 'Retrospectivas'

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la tercera edición de Retrospectivas, Una Mirada al Cine Nacional, habrá películas obligadas del cine nacional de creadores como Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Rodrigo Plá y Juan Carlos Rulfo, entre otros.

SELECCIÓN

Esta selección ofrecerá exhibiciones de 25 películas de 16 directores, divididas en seis retrospectivas, en 18 estados de la República, a partir de este 29 de enero hasta el 13 de diciembre.

Algunas de las funciones contarán con Master Class de los cineastas, y las funciones estarán divididas en ciclos, entre ellos el de "Cámara de Mujer". En este habrá largometrajes enfocados a la diversidad de las voces y los temas dirigidos a las mujeres mexicanas, tal es el caso de Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, y Los Años Más Oscuros de Nosotras.

"La primera parte de la película (Los Años Más...) la hicimos en festivales antes del movimiento Me Too, que analiza un entramado muy complejo en la relaciones de poder, en relaciones muy dispares, entre los géneros y la conversación sobre el poder.

"En ese momento nos definía mucho el trabajo, el momento de nuestras carreras; el cine era muy jerárquico, muy masculino, no tan positivo, donde las mujeres estaban relegadas a otros puestos", comentó en conferencia virtual Astrid Rondero, quien siempre ha colaborado con Fernanda Valadez, ya sea como productora o en guión.

Y sobre Sin Señas Particulares, que fue uno de los filmes más exitosos en crítica, premios y exhibición para festivales entre el 2020 y el 2021, Valadez externó su opinión.

"Todo lo que escribimos fue el reto más grande en un País que tiene una crisis humanitaria por más de dos décadas. Los que estamos entrando a la mediana edad, nos sentimos más empapados de esa crisis, de lo que vive el País, y fue una parte de expresar esa crisis y al mismo tiempo que estuviera en una sola historia", platicó la directora, quien junto con Rondero acaban de ser premiadas en Sundance con el Gran Premio del Jurado por su filme Sujo.

El ciclo "Voces del Presente" incluirá Pastorela, de Emilio Portes; y La Zona y La Demora, de Rodrigo Plá; la retrospectiva o ciclo "Diversidad y Tolerancia" contará con filmes como Háblame de Ti, de Eduardo Cortés; y Cosas que No Hacemos de Bruno Santamaría, entre otros.

También estará el ciclo "México Juventud", con Nikté, de Ricardo Arnaiz; Ánimo Juventud, de Carlos Armella; y Home Is Where the Heart Is, de Carlos Hagerman.

"Raíces y Memoria" tendrá un repertorio de filmografía de Juan Carlos Rulfo, incluidas Del Olvido al No Me Acuerdo o Érase Una Vez.

"Es importante iniciar en el cine con el análisis de tu alrededor, y sin saber hacer cine, aunque entré al CCC, y en la Univeridad, tienen que ver cómo se analizan las cosas.

"Fue cómo analizar mi espacio, el cajón de los tiliches, el espacio de los abuelos, que nos habían dado historias hasta el cansancio y pensé en no dejar estas historias. No quería que se perdieran, no quería que se fueran los abuelos", contó Rulfo, también en conferencia, haciendo alusión a Del Olvido al No Me Acuerdo.

Y el ciclo que completa el programa "Cine Negro Contemporáneo", el cual expresa por medio de este género mencionado, la necesidad de expresión nacional con Los Minutos Negros, de Mario Muñoz; o Rencor Tatuado, de Julián Hernández.

Las funciones gratuitas estarán disponibles en formato tipo cineclub, en sedes como Cinemanía Loreto, Foro Oriente en Ciudad de México, en Cineteca Nuevo León, en Monterrey, y en Docu al Parque, de Guadalajara, así como en otras locaciones como Playa Del Carmen, Campeche, Toluca y Baja California.

Los interesados en disfrutar de los ciclos de esta edición podrán consultar funciones, días, horarios y lugares en el sitio www.retrospectivas.com.mx.