Noche Dorada en Globos de Oro

Carmichael comenzó la 80a ceremonia de los Globos de Oro desde el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, con poca de la fanfarria se adentró directamente en lo que llevó a que los Globos quedaran fuera del aire el año pasado.

EL COLOR CUENTA

"Soy su anfitrión Jerrod Carmichael y les diré por qué estoy aquí, estoy aquí porque soy negro y no diré que ellos eran una organización racista", continuó antes de sentarse en el escenario.

"Pero no tenían un solo integrante negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan lo que quieran con esa información".

El primer premio de la noche fue para Ke Huy Quan, como mejor actor de reparto en "Everything Everywhere All at Once" .

GANADORES

Michelle Yeoh, la estrella de "Everything Everywhere At Once", ganó el premio a mejor actriz en una comedia o musical.

Angela Bassett obtiene premio a mejor actriz de reparto por su papel en "Black Panther: Wakanda Forever" .

Quinta Brunson ganó el galardón a mejor actriz en una serie de comedia y Tyler James Williams por su papel de reparto en "Abbott Elementary".

Colin Farrell ganó el premio a mejor actor de musical o comedia, en esta ocasión por "The Banshees of Inisherin" y Steven Spielberg se llevó el premio a mejor director, por "The Fabelmans".

Eddie Murphy y Ryan Murphy recibieron premios especiales, mientras que "La Casa del Dragón" obtuvo galardón a mejor serie de TV.

Cecil B. DeMille y la máxima ganadora de la noche fue "The Fabelmans", de Steven Spielberg, que también se llevó el premio a mejor director.