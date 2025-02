Capitán América 4 tiene desplome en taquilla

NUEVA YORK, EU. — "Captain America: Brave New World" despegó en su fin de semana de estreno, pero se estrelló en su segundo encuentro con el público.

"Captain America: Brave New World", la última señal de que la máquina de Marvel no es lo que solía ser, se mantuvo en el número uno en la taquilla en su segundo fin de semana con 28,2 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo. Pero después de un debut de 100 millones de dólares en cuatro días y 88 millones de dólares en tres días, eso significó una caída pronunciada del 68%.

Si bien los éxitos de taquilla a menudo experimentan caídas significativas en sus segundos fines de semana, sólo dos títulos anteriores del MCU han caído tan rápido: "The Marvels" de 2023, que cayó un 78%, y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de 2023, que se desplomó un 70%.

La entrega de "Captain America" estelarizada por Anthony Mackie ha sido criticada por los analistas, y el público también la ha calificado de manera negativa, con un CinemaScore de "B-".

"Brave New World", que los fanáticos esperaban que corrigiera el rumbo de Marvel, ha sido en gran medida recibido como otro ejemplo de una marca que alguna vez fue impenetrable y que lucha por recuperar su aura de invulnerabilidad previa a "Avengers: Endgame".

El mayor estreno nuevo del fin de semana fue "The Monkey" de Oz Perkins, la secuela de su éxito de terror de 2024, "Longlegs". Adaptada de un cuento corto de Stephen King, "The Monkey" se estrenó con 14.2 millones de dólares para Neon, el segundo mejor debut para el distribuidor independiente. ¿El mejor? "Longlegs", que se lanzó con 22,4 millones.

A continuación, la venta estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:





TOP 10:

1. "Captain America: Brave New World", 28,2 millones de dólares.

2. "The Monkey", 14,2 millones.

3. "Paddington in Peru", 6,5 millones.

4. "Dog Man", 5,9 millones.

5. "Ne Zha 2", 3,1 millones.

6. "Heart Eyes", 2,9 millones.

7. "Mufasa: The Lion King", 2,5 millones.

8. "The Unbreakable Boy", 2,5 millones.

9. "Chhaava", 1,5 millones.

10. "One of Them Days", 1,4 millones.