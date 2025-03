"Blancanieves" debuta en cines con un modesto ingreso de $43 millones

NUEVA YORK, EU. — La versión de acción en vivo de Blancanieves de The Walt Disney Co., plagada de controversias, se estrenó en los cines de Norteamérica con unas adormecidas ventas de boletos de 43 millones de dólares, según estimaciones del estudio este domingo.

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, "Blancanieves" había comenzado con ambiciones más altas, especialmente porque devuelve a Disney a sus orígenes. La "Blancanieves y los siete enanitos" original de 1937 fue el primer largometraje animado de la compañía y pagó por su lote de estudio en Burbank.

Pero esta "Blancanieves" luchó por encontrar algo parecido a un final de cuento de hadas. La preparación para el estreno estuvo plagada de controversias sobre el manejo de los enanitos en la película, que fueron creados por computadora, y reacciones adversas por los comentarios de su estrella, Rachel Zegler. Los dolores de cabeza de relaciones públicas llevaron a Disney a retirar su estreno.

Ha habido una amplia variedad entre el rendimiento en taquilla de otros remakes de Disney de acción en vivo, pero "Blancanieves" podría marcar un nuevo nadir. "El Rey León" fotorrealista de Jon Favreau (2019) tampoco tuvo grandes críticas, pero recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo. "Blancanieves" se estrenó peor que "Dumbo" (un estreno de 46 millones en 2019) y "Cenicienta" (67,9 millones en 2015).

El resultado seguramente añadirá preguntas sobre la estrategia a largo plazo de Disney de explotar su archivo para remakes de acción en vivo. En la fila están próximas nuevas versiones de "Moana" y "Enredados". Un "Lilo & Stitch" de acción en vivo se lanzará en mayo.

Los esfuerzos por modernizar "Blancanieves", sin embargo, rápidamente se encontraron con problemas. En 2022, el actor Peter Dinklage criticó los planes de remake como "retrógrados". Disney finalmente optó por eliminar "y los siete enanitos" del título original y animar a los enanitos. Algunos comentaristas de derecha apuntaron a "Blancanieves" y al casting de Zegler como una producción excesivamente "woke". Los retrasos y las regrabaciones también aumentaron los costos.





Venta de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Snow White", 43 millones de dólares

2. "Black Bag", 4,4 millones de dólares

3. "Captain America: Brave New World", 4,1 millones de dólares

4. "Mickey 17", 3,9 millones de dólares

5. "Novocaine", 3.8 millones de dólares

6. "The Alto Knights", 3,2 millones de dólares

7. "The Day the Earth Blew Up", 1,8 millones de dólares

8. "The Monkey", 1,5 millones de dólares

9. "Dog Man", 1,5 millones de dólares

10. "The Last Supper", 1,3 millones de dólares