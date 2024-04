Habla Jaime Abello sobre la serie de Gabriel García Márquez

En la adaptación a serie de la novela Cien años de soledad, del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, se agradecerá más la eficacia que la fidelidad, afirmó Jaime Abello, director y cofundador de la Fundación Gabo y quien reveló que el proyecto de Netflix será la mayor producción cinematográfica de Latinoamérica, con un presupuesto de más de 80 millones de dólares, cifra que no es oficial, aclaró, pero él conoce.

RIESGOS CREATIVOS

"Lo más importante que tiene una narración cinematográfica es ser eficaz y si eso implica tomar riesgos creativos, ya tiene la autorización de los derechohabientes, que son Rodrigo y Gonzalo (hijos del escritor), sobre todo Rodrigo, que es un productor y un director y que me ha dicho con claridad: 'yo no me voy a meter, que hagan la adaptación que quieran hacer, que se pueda; está en buenas manos. Son gente seria'", expuso durante una conversación con Geney Beltrán, coordinador ejecutivo de la Casa Estudio Cien Años de Soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el contexto del décimo aniversario luctuoso del narrador, que se cumple este 17 de abril.

Unos dirán que la serie de 16 capítulos, filmada en Colombia, remite a Gabo, otros que lo traicionaron, admitió Abello.

"Pero lo importante es que (el trabajo) sea bueno y que más bien se vuelva una invitación para que personas del mundo entero, especialmente las jóvenes generaciones, se interesen en la lectura de los libros de García Márquez", puntualizó.

Abello instó a que la producción esté bien hecha, que honre al novelista y periodista, que enganche y seduzca, como lo hizo con su obra el laureado escritor.

"Y si eso implica que no se parezca Úrsula (Iguarán) a la que nos imaginamos, no hay nada qué hacer".

Explicó que García Márquez rechazó la adaptación de su novela como largometraje, pero insinuó que podría ser una telenovela.

"En esa época no existían las plataformas y no existía el formato de serie, que es muy cinematográfico, pero dividido en capítulos".

Reveló que el primer ejercicio del equipo responsable de la adaptación consistió en una escaleta que consideraba cada año, del primero al cien.

"Y tratar de encajar a todos los personajes de la historia, irlos entrando y sacando, pero supongo que fue, primero, un ejercicio de organización de ideas, de tiempos, de personajes, y luego tomaron las decisiones que hay que tomar en una adaptación: qué se necesita para producir en la historia de esa emoción y enganchar el público".

Lo importante, enfatizó, es que se respete la poética de la narración de la gran obra del Nobel colombiano.