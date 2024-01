Se defiende de escándalo productor de American Idol

Ciudad de México.- Nigel Lythgoe, productor de renombre detrás de los programas de talentos "American Idol" y "So You Think You Can Dance", se vio envuelto en un escándalo luego de las acusaciones de agresión sexual realizadas por la cantante y exjueza Paula Abdul, quien desempeñó un papel clave en ambos programas.

DENUNCIA

Abdul presentó una denuncia legal el 29 de diciembre, asegurando que fue víctima de malas conductas de Lythgoe durante las primeras temporadas de "American Idol". Tras el proceso legal, ahora el productor negó enérgicamente las acusaciones, calificándolas como "profundamente ofensivas" y manifestando su intención de demostrar su inocencia en los tribunales.

"Decir que estoy consternado y entristecido por las acusaciones hechas en mi contra por Paula Abdul es quedarse corto", expresó Lythgoe a "PageSix". Añadió que, durante más de dos décadas, su relación con Abdul fue estrictamente platónica, basada en la amistad.

"Si bien el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que no es cierta. Lucharé contra esta atroz difamación con todo lo que tengo", añadió el ejecutivo de televisión.