Ryan Reynolds califica de basura su primera aparición como Deadpool

El primero significó un tropezón en su carrera, pero con el mutante de disfraz rojo se reconcilió con el género, aunque no siempre le gustó este papel.

CIUDAD DE MÉXICO

Su primera aparición con el antihéroe más famosos de Marvel fue hace 14 años, en la cinta "X-men: origins Wolverine", donde compartió escena con Hugh Jackman, y aunque la película no fue bien recibida por el público, Reynolds tiene su propia opinión al respecto y decidió compartirla con el mundo entero en una entrevista que realizó durante el festival de comedia Just For Laughs.

"Todo el mundo espera que corte a Hugh Jackman, pero diré que fue una de las primeras estrellas de cine con las que trabajé, en 2007, en un incendio de basura absoluto llamado 'X-Men Origins Wolverine'", dijo.

Además, detalló las razones por las que considera a la película del director Gavin Hood un enfocadas en la financiación de los efectos visuales, que en la construcción de personajes de calidad.

"Había demasiada gente gastando demasiado dinero y cuando hubo un problema en lugar de decir: 'Está bien, dejemos de gastar en efectos especiales y pensemos en el personaje, ¿cómo reemplazamos esta gran cosa del espectáculo, que no funciona en absoluto, con algo que se basa en el personaje?', eso nunca sucedió, el pensamiento nunca estuvo ahí para hacer eso", recordó.

Y destacó el rodaje como una anécdota de vida muy divertida pero un estreno muy lamentable, en el que incluso le pareció "difícil" ver el resultado.

Lo único bueno que se llevó de este proyecto, según sus propias palabras, fue haber trabajado con Jackman, a quien no sólo elogió como actor, también como persona: "es muy amable, trató al servicio de catering de la misma manera que al director, el productor o el jefe del estudio", contó con admiración.

Ante estos comentarios muchos fans de los cómics y los superhéroes concordaron con el histrión de 46 años, pues incluso durante su debut la cinta recibió duras críticas de los expertos que no quedaron satisfechos con el trabajo de los creadores aún cuando pusieron esfuerzos extraordinarios como la participación del cantante de Black Eyed Peas, Will.i.am.

Derivado de la historia de esta película Ryan volvió a interpretar a Deadpool en una exitosa saga que ha dado producciones en 2015, 2018 y 2021.