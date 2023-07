Lanzan primer avance de 'Wonka'

El primer avance de Wonka, la precuela de la querida novela "Charlie y la Fábrica de Chocolate" de Roald Dahl, brinda un primer vistazo al nominado al Oscar Timothée Chalamet en el papel principal. El actor, reconocido por su participación en películas como Duna y Call Me By Your Name, interpreta a una versión joven de Willy Wonka, el excéntrico magnate del chocolate, antes de que abra las puertas de su famosa fábrica.

LA HISTORIA

En esta historia, Chalamet da vida a un Willy Wonka que ha pasado siete años viajando por el mundo perfeccionando su arte antes de embarcarse en la aventura de su fábrica. El elenco de la película incluye también a Hugh Grant, quien encarna a un Oompa Loompa generado por computadora, y a destacados actores como Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Keegan-Michael Key.

"Trabajar en algo que tendrá una audiencia joven y sin cinismo fue simplemente una gran alegría. Por eso me sentí atraído por ello. En un momento y clima de intensa retórica política, cuando hay tantas malas noticias todo el tiempo, esto espero que sea un pedazo de chocolate", dijo Chalamet en una entrevista con The Guardian en mayo.

El director de Wonka, Paul King, conocido por su trabajo en las películas de Paddington, elogió la actuación de Chalamet, destacando su habilidad para dar vida a un Wonka divertido, travieso y misterioso, al tiempo que aporta un gran corazón al personaje. King también mencionó que la película celebrará los musicales antiguos e incluirá algunos números musicales impactantes.

El personaje de Willy Wonka ha sido interpretado previamente por Gene Wilder en la película de 1971 y por Johnny Depp en la revisión de Tim Burton en 2005.

Wonka llega tras el éxito de la adaptación de Matilda lanzada en 2022 y precede a una serie de nuevas producciones basadas en las obras de Dahl que se estrenarán en Netflix. La plataforma de streaming cerró un importante acuerdo con el patrimonio del autor en 2021, contando con la participación de destacados directores como Taika Waititi y Wes Anderson.

Además de Wonka, los fanáticos de Chalamet podrán disfrutar de su participación en la esperada secuela de ciencia ficción de gran presupuesto Duna 2 y verlo interpretando a Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown.

El estreno de Wonka está programado en cines para diciembre de este año.