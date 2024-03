Despiden a productor de "X-Men 97" previo a su estreno en Disney Plus

CIUDAD DE MÉXICO

DeMayo estaba encargado de supervisar la primera y segunda temporada que estarán disponibles en la plataforma de Disney Plus.

Aunque los motivos detrás de la decisión repentina de Marvel de separar al productor de su futuro laboral no han sido revelados, "Variety" también confirmó que no participará en la premier en Hollywood del 13 de marzo ni en futuras temporadas si Disney decide continuar con "X-Men 97". Existen especulaciones sobre un posible veto, aunque hasta el momento DeMayo no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

Además, el creador eliminó todas las publicaciones relacionadas con la serie de sus redes sociales. Entre sus otros proyectos se incluyen "The Witcher", "Blade", "Nightmare of the Wolf", "League of Legends" y "Absolution".

Fecha de Estreno de "X-Men 97"

"X-Men 97" llegará a la pantalla el próximo miércoles 20 de marzo, y contará con la participación de varios actores del elenco original de "X-Men: The Animated Series". Según lo revelado anteriormente, la serie retomará la historia justo donde quedó la caricatura de los años 90.