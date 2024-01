Van por mejor película del año

Ciudad de México

Las cintas All of Us Strangers y Oppenheimer fueron las que recibieron más nominaciones a los premios del Círculo de Críticos de Londres.

Este año, el filme del director Andrew Haigh acaparó las categorías de esta entrega, al conseguir nueve menciones, entre ellas a Película del Año y Actor del Año, ésta por la participación de Andrew Scott. En el listado le sigue Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, la cual obtuvo siete.

Contrario a las nominaciones de galardones como los Globos de Oro y los Critics Choice, la cinta Barbie de Greta Gerwig se quedó atrás con cinco menciones.

Por otro lado, el Círculo de Críticos de Londres le dio más oportunidades a proyectos como Past Lives, de Celine Song, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, las cuales recibieron seis nominaciones.

En esta edición, el premio a la Película del Año será peleado por todas las películas, incluyendo títulos como Los Asesinos de la Luna de las Flores, Anatomy of a Fall y May December.

Los premios serán entregados el próximo 4 de febrero, en una ceremonia organizada en Londres, donde la actriz Anna Leong Brophy será la presentadora, informó Deadline.