Preparan nueva trilogía

Empire compartió una imagen exclusiva de Proximus César, el nuevo personaje central de Kingdom of the Planet of the Apes.

Ciudad de México

La saga El Planeta de los Simios se embarcará en una nueva trilogía que iniciará con la película Kingdom of the Planet of the Apes, dirigida por Wes Ball y ambientada aproximadamente 300 años después del fallecimiento de César, el líder revolucionario simio que marcó el camino en las películas anteriores.

La trilogía original, que comenzó con El Planeta de los Simios (R)evolución en 2011, narró la evolución de César y la revolución simia que cambió el curso de la historia. En esta nueva entrega, Kingdom, el enfoque dará un salto significativo hacia el futuro, explorando un mundo donde las enseñanzas de César se han perdido en gran medida con el tiempo, según informó Empire.

La trama se centrará en Noa, el nuevo héroe simio interpretado por Owen Teague, quien, a pesar de desconocer su conexión con el legendario César, se ve obligado a descubrir y comprender su legado a medida que enfrenta nuevos desafíos. La película introducirá también a Proximus César, un chimpancé coronado con sus propias ambiciones y planes, interpretado por Kevin Durand. Este personaje autoproclamado buscará liderar a los simios de una manera que plantea interrogantes sobre la verdadera interpretación de las enseñanzas de César.

Wes Ball, director de Kingdom, dijo que la nueva trilogía no pretenderá ser una continuación directa de la anterior, sino una entidad propia.

"Desde el principio pensamos en esto como una trilogía. Así que ciertamente estoy hablando con el estudio en este momento sobre la siguiente historia. Teníamos grandes ideas sobre hacia dónde podría ir en última instancia y cómo podría encajar en el legado de estas películas. Así que ciertamente estoy hablando con el estudio sobre la siguiente historia", comentó Wes Ball, quien aún desconoce si dirigirá las otras dos películas de la trilogía, a Empire.

"Esas últimas tres películas trataban sobre el final de algo. Trataban sobre el final de esta historia de Moisés. Trataban sobre el fin de la humanidad. Y pensamos, ´De las cenizas de esas películas anteriores, vamos a hacer crecer un nuevo árbol para trepar´. La siguiente película (Kingdom) es sobre el comienzo de algo".

Empire compartió una imagen exclusiva de Proximus César, el nuevo personaje central de Kingdom of the Planet of the Apes. Se espera que la película se estrene en cines de Reino Unido en mayo de 2024.