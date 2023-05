Regreso de Batgirl y aniversario de Batman, entre planes de Warner

CIUDAD DE MÉXICO

En México se harán conciertos en vivo y el lanzamiento de distintos diseños especiales que se irán revelando durante los siguientes meses de junio y julio en tiendas comerciales y cadenas de cine, por lo que a propósito de este festejo EL UNIVERSAL habló en entrevista con Javier Garza, director general de Warner Bros. Discovery Global Consumer Products en México sobre el centenario de la compañía y sus proyectos a futuro.

Garza señala la capacidad de adaptación de Warner como uno de los aciertos que los ha llevado a prolongar su éxito por tantos años, él recuerda que empezó a trabajar en los estudios cuando franquicias como "Harry Potter", por ejemplo, no existían.

"A mí me tocó que alguien me dijera 'tienes que vender Harry Potter' y yo decía '¿qué es Harry Potter?', entonces me tocó pasar por todas las etapas de los libros, de las películas, de los spin-offs, cuando incursionamos al primer juego de móvil y ahora hemos cambiado conforme a las nuevas necesidades", dice Garza.

En ese mismo sentido el ejecutivo reconoce que la fusión entre WarnerMedia y Discovery Inc, realizada apenas el 8 de abril del 2022, ha sido una estrategia de contenido que enriqueció tanto al estudio cinematográfico, como al canal de televisión.

"Ha sido súper interesante todo el proceso y Discovery trajo también a la compañía mucho nuevo contenido, y sobre todo contenido que nosotros no teníamos: de naturaleza, de animales, de hogar, de construcción, de cocina, que era contenido que a Warner le hacía falta, todo eso no es otra cosa más que evolución y la intención de llegarle a más demográficos y a más gente", señala.

Tras esta alianza, ambas compañías anunciaron que no habrá más cancelaciones en las producciones como había venido sucediendo en los últimos años, dejando afectados a títulos como "Batgirl", que se canceló cuando ya estaba terminada y "Scoob! Holyday Haunt".

"Yo no diría que Badgirl no va a tener más contenido", afirma Garza. "Yo creo que Badgirl nos va a sorprender", adelanta.

Para el director de consumo de productos la posibilidad de continuación de cada uno de los personajes de la compañía es siempre posible y pone de ejemplo la serie de dibujos animados Looney Tunes, que cumple también 100 años de existencia.

"Looney Tunes ha pasado por épocas donde no ha tenido películas nuevas, donde no ha tenido caricaturas nuevas y sigue vigente, porque no solamente estamos en cine y en televisión, estamos en los productos, en videojuegos, en las plataformas de streaming, en el mundo virtual, en los NFTs", destaca. "La idea es que todos los personajes continúen como franquicias y algunos serán años de películas, otros serán años de series de televisión, pero muchos otros serán años de celebraciones", completa.

Tal es el caso de Batman, que aunque este año no tendrá película, sí hay un plan de celebración dentro de los estudios para traerlo de vuelta a los fans.

"El siguiente año vamos a conmemorar el 85 aniversario de Batman. La idea es que en 2024 vamos a hacer eventos muy grandes alrededor de este personaje, que todos los fans van a salir de donde estén y todos se van a disfrazar para conmemorar sus 85 años, la idea es que no solamente esté ligado a películas".

Precisamente una de las extensiones más próximas es la recién anunciada serie de Harry Potter, que será estrenada por la plataforma de HBO Max, un proyecto derivado de la franquicia original, que el ejecutivo asegura, está supervisada por la creadora original, J. K. Rowling.

"La disyuntiva de toda la vida es decir: '¿me atengo a solamente lo que ya hice o sigo generando contenido nuevo para también estar alimentando a las nuevas generaciones?', entonces lo hacemos a través de un proceso muy cuidadoso de generar nuevo contenido, y para eso recurrimos a J.K. Rowling, que es la experta en cuidar el DNA de esta historia, y así hemos logrado migrar a los personajes de los libros", cuenta.

"Recuerdo que al principio la gente no quería que (Harry Potter) saliera de los libros, salió a las películas y tuvimos una aceptación enorme y cuando la gente no quería que saliera de las películas, salieron los videojuegos y fue un éxito enorme, luego cuando no quería que saliera de ahí, salió a los parques de diversiones", reflexiona Garza.