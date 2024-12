"Ahora que no estás plantea" dilema que sucede tras enviudar

Por: El Universal

Diciembre 26, 2024 - 10:12 a.m.

Hace dos años, mientras Pepe Bojórquez escribía la serie "Ahora que no estás", su papá falleció. Y entonces, en la creación, volcó todos los sentimientos que le llegaban en los espacios en blanco que tenía frente a él y se propuso no pensar en la muerte como un final, sino en lo que venía después.

"Dije, uno puede vivir de los recuerdos y hay que crearlos bonitos, se van construyendo; si alguien se va, no es de pensar ´por qué no lo disfruté más, hubiera hecho esto o aquello´, sino realmente hacer algo. Con mi papá es como me cae el veinte, hay algo que es el amor incondicional y ahí estará siempre", comenta el realizador.

Y eso es lo que pasa precisamente en la serie compuesta por siete episodios disponibles en Prime Video, que inicia con una pareja feliz compuesta por Mía (Ana Serradilla) y Javi (Erik Hayser).

Pero ella muere y entonces le deja a él una carta en la cual le da instrucciones de conocer a cinco mujeres en específico, con el fin de redescubrir el amor.

"Es una serie que tiene momentos emotivos sin duda, pero también que hacen reír y llorar, como es la vida misma. Él tiene que encontrarse con estos cinco mundos diferentes que nunca hubiera conocido. No importa la edad que tengas o por lo que hayas pasado, siempre habrá amor en el mundo para todos", reflexiona Bojórquez.

Ahora que no estás cuenta con la actuación de Sandra Echeverría, quien interpreta a una mujer seductora que prefiere andar con hombres casados, para que no le rompan el corazón; Gaby Espino, que es la mejor amiga del personaje de Mía y que está por contraer matrimonio y Laura de Ita, una chica obsesionada con tener riqueza.

También está Dominika Paleta como la mujer empoderada que anda en búsqueda del príncipe azul y Yare Santana, representando a la nueva generación.

"El personaje de Ana es el que va contando la historia, no es que la haya escogido del directorio telefónico, sino que hay una relación con ellas que se va descubriendo y, al final, Javi se da cuenta a quién amó siempre", apunta el realizador.

El guión lo escribió Pepe junto con Alfredo Felix-Díaz y Suzanne Fitzpatrick. Se rodó durante 2023 en locaciones de la Ciudad de México como Coyoacán, la Roma y la Condesa. Espera que la trama genere puntos de discusión, pues en las exhibiciones previas a público ha habido opiniones encontradas.

"Hay quien dice: ´si deja la carta, mi esposa me da manga abierta´, pero hay otros que dicen que no, que su pareja debe irse con ellos o que nadie más le podrá dar amor", expresa Bojórquez.

Jacqueline Andere y Osvaldo de León completan el elenco principal de "Ahora que no estás".