Maratón real

Tras la muerte de la Reina Isabel II, ahora es tiempo de conocer más de su vida y su larga trayectoria en el trono, así como los escándalos en los que estuvo envuelta a lo largo de sus 96 años, la monarca inglesa ha sido inspiración para crear series y películas que giran en torno a ella y la familia real.

El legado de Isabel II, considerada la monarca quedó plasmado no solo en piezas musicales y artísticas, también en producciones de cine y televisión que buscan rendirle un homenaje.

THE CROWN - SERIE

La producción de Netflix -que recientemente anunció la suspensión de sus grabaciones- es quizá la más popular en torno a la vida y obra de la reina Isabel II, además de hablar sobre su reinado, muestra algo sobre su vida personal, como familia y relaciones.

Cada temporada abarca un periodo de tiempo determinado de su vida, desde su boda en 1947 con Felipe, duque de Edimburgo, hasta principios del siglo XXI, que sería el de la sexta temporada, misma que detuvo su producción precisamente en señal de respeto a la fallecida reina.

LA REINA - PELÍCULA

Esta película, llamada originalmente The Queen, fue escrita por Peter Morgan, mismo que está detrás de The Crown, y aunque no está enfocada precisamente en la vida de ´Lilibeth´, sí lo hace con un acontecimiento que marcó la historia de la familia real: la muerte de Lady Di.

Esta ocurrió el 1 de septiembre de 1997, y aunque la comunicada británica lamentó su muerte, la familia real, encabezada por al reina, se mantuvo en aparente indiferencia ya que Diana se había divorciado de Carlos y, por tanto, perdería el tratamiento de ´alteza real´.

Sin embargo, el repudio de las personas hacia ella comenzaba a crecer, por lo que, de manera casi obligada, tuvo que reaccionar y rendirle un homenaje público.

THE WINDSOR - SERIE

A diferencia de las anteriores, esta serie podría ser considerada como una parodia hacia lo que es la familia real presentada en forma de telenovela y ha sido criticada en más de una ocasión por poner a la realeza en situaciones irreverentes; de hecho, al ser parodia, los sucesos son irreales, aunque están basados en hechos reales.

Actualmente posee tres temporadas; la última fue lanzada en 2020 en Netflix.

EL DISCURSO DEL REY - PELÍCULA

En esta cinta, Isabel II tiene un papel secundario, y la muestran desde otra perspectiva: cuando todavía no es reina, y su padre Jorge VI era quien gobernaba.

De hecho, El discurso del rey gira más en torno al papá de la monarca, quien sufría de tartamudez y acudió a terapia del lenguaje con Lionel Logue.

La cara ´más inocente´ de Isabel es la que deja ver la película, pues todavía era princesa; la familia real recibió bien esta producción ya que, a diferencia de The Windsors, mostró un acontecimiento dentro de la familia real sin hacer mofa del mismo.

NOCHE REAL - PELÍCULA

Al igual que al anterior, esta cinta muestra a una princesa Isabel, cuando todavía no tomaba posesión del trono, pues está situada a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Tanto ella como su hermana, la princesa Margarita, querían festejar el ´día de la victoria´ por los acontecimientos históricos que estaban viviendo y ser partícipes de las celebraciones que había afuera del Palacio de Buckingham.

El rey Jorge termina dándoles permiso e, incógnitamente, ambas salen a vivir lo que termina siendo una noche de romance y emoción para las princesas.