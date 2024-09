Premios Ariel 2024. Dónde ver las películas nominadas

Este sábado se realizará la fiesta nacional del cine mexicano, en donde cerca de 20 películas en distintas categorías, buscarán alzarse con el Premio Ariel que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El Teatro Degollado, en el Centro Histórico de Guadalajara, recibirá a decenas de actrices, actores, cineastas, productores y especialistas en las distintas áreas del cine, durante más de cinco horas para participar en una ceremonia que será transmitida para el gran público a través de TNT y Max.

Casi la totalidad de títulos nominados han sido estrenados en cines o plataformas y, algunas, como "A cielo abierto", verán luz a finales del año. Y para conocer algunas de las que buscan el premio o bien, revisitarlas, aquí te decimos dónde poder verlas. Así que toma nota y a comer palomitas.

PRIME VIDEO

"Heroico": Con Fernando Cuautle en el papel de un militar que abusa de los alumnos del Colegio. Nominada a 11 Ariel, entre ellos Películas, Dirección, Coactuación masculina y Revelación actoral (Santiago Sandoval Carbajal).

"Recursos humanos": Realizada en Argentina con Pedro de Tavira y Giuseppe Gamba como protagónicos, siendo dos personajes antagónicos por un puesto en el trabajo. Cuatro nominaciones como Actor y Guión Adaptado.

"Señora Influencer": Mónica Huarte, quien opta por el premio a Mejor Actriz, interpreta a una mujer con cierta mente de niña, que se convierte en un fenómeno en redes sociales.

"Todo el silencio": Una chica (Adriana Llabrés) va perdiendo el sentido del oído y nada puede hacer para remediarlo. Nominada a 6 premios, entre ellos Película, Ópera prima, Actriz y Coactuación femenina (Ludwika Paleta).

MAX

"Confesiones": Un drama dirigido por Carlos Carrera que cuenta el secuestro de una familia a manos de un hombre que busca venganza. Una nominación con Juan Manuel Bernal en Coactuación Masculina.

VIX

"Una jauría llamada Ernesto": La violencia en los jóvenes mexicanos es el eje de esta cinta de Everardo González nominada en Largo Documental y Música Original.

NETFLIX

"Desaparecer por completo": Si no cree en brujería o algo parecido, esta puede ser algo que le haga cambiar de opinión. Nominada en siete categorías como Actor (Harold Torres).

"El último vagón": Hay quien la ha calificado como una oda a la labor magisterial. Nominada a seis premios como Actriz (Adriana Barraza) y Revelación Actoral (Iker Paredes).

"Encontró lo que buscaba": Comedia que ocurre con un hombre mayor. Nominada en Música Original.

"Familia": Una familia reunida en torno al patriarca, quien les da una noticia que no la hace feliz. Tiene seis nominaciones, ente ellas Dirección, Actriz (Cassandra Ciangherotti e Ilse Salas) y Actor (Daniel Giménez Cacho).

"La dama del silencio: el caso de la mataviejitas": Desde el título se dice todo. Nominada a Mejor Documental.

"La oscuridad de la Luz del Mundo": El gran escándalo de una iglesia, está considerada en Mejor Documental.

"No voy a pedirle a nadie que me crea": Dirigida por Fernando Frías ("Ya no estoy aquí") opta en Guión Adaptado y Fotografía.

"Perdidos en la noche": La nueva película de Amat Escalante, sobre un joven buscando a su madre en tierras de millonarios, alcanzó nominaciones en Actor (Juan Daniel García Treviño), Sonido y Efectos visuales.

"Temporada de huracanes": Basada en la novela homónima de Fernanda Melchor, contando lo que ocurre alrededor de la muerte de una "bruja". Nominada en 10 categorías, entre ellas Película, Direccion, Guión Adaptado y Fotografías

"Tótem": La más nominada de la entrega al Ariel, con 15. Dirigida por Lila Avilés, cuenta la historia de una niña y su encuentro con la muerte, en una reunión familiar. Está en categorías como Película, Dirección, Coactuación Femenina y Masculina.

EN CINES

"El Eco": Largo documental sobre la vida de niños en un pueblo rodeado de naturaleza. Dirige Tatiana Huezo, quien ganó en la Berlinale. Está nominado en siete categorías entre ellas Película, Dirección, Documental y Fotografía.