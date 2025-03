Novocaine lidera la taquilla en un fin de semana

Cinco nuevas películas se estrenaron en los cines de Norteamérica este fin de semana, incluyendo una película de espías estelar de Steven Soderbergh, un thriller de A24, una película de Looney Tunes y una comedia de acción de alto concepto con Jack Quaid, estrella de "The Boys".

Sin embargo, la multitud de opciones no resultó en un gran éxito en taquilla. Cuando se contabilicen los ingresos finales el lunes, es probable que sea el fin de semana con menores ganancias del año hasta la fecha, con alrededor de 54 millones de dólares en ventas de boletos totales.

"Novocaine" lideró el grupo con 8,7 millones de dólares, según estimaciones de los estudios el domingo, lo que fue ligeramente inferior a lo esperado. La película, protagonizada por Quaid como un hombre que literalmente no puede sentir dolor, fue lanzada por Paramount Pictures en 3.365 ubicaciones este fin de semana. El estudio también tuvo proyecciones anticipadas el fin de semana anterior, que se incluyen en el total.

La película clasificada R, dirigida por Dan Berk y Robert Olsen, recibió críticas generalmente positivas con un 82% en Rotten Tomatoes.

La película de ciencia ficción de Bong Joon Ho y Robert Pattinson "Mickey 17" y la película de espías "Black Bag" estuvieron muy reñidas por el segundo y tercer lugar, ambas reportando fines de semana de 7,5 millones de dólares. "Mickey 17" tuvo una ligera ventaja. Aún se proyecta en 3.807 cines, pero cayó 60% desde su estreno. Eso lleva su total nacional a 33,3 millones de dólares y su total global a 90,5 millones de dólares frente a un presupuesto reportado de 118 millones de dólares.

"Black Bag", la película bien recibida de Soderbergh con Cate Blanchett y Michael Fassbender, se estrenó en 2.705 cines para ocupar el tercer lugar.





Venta de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Novocaine", 8,7 millones de dólares.

2. "Mickey 17", 7,5 millones.

3. "Black Bag", 7,5 millones.

4. "Captain America: Brave New World", 5,5 millones.

5. "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie", 3,2 millones.

6. "The Last Supper", 2,8 millones.

7. "Paddington in Peru", 2,8 millones.

8. "Dog Man", 2,5 millones.

9. "The Monkey", 2,5 millones.

10. "Last Breath", 2,3 millones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.