Alistan cinta sobre futuro postapocalíptico

"Scavenger" es una película de ciencia ficción dirigida por el realizador español Rubén Arnaiz y filmada en Baja California, como una coproducción entre México, España, Argentina y Asia. Actualmente está en fase final de producción y postproducción, el equipo prepara su presentación en festivales.

Ambientada en un futuro postapocalíptico, la cinta sigue a Reiko y Adam, dos fugitivos que escapan de la Ciudad Amurallada tras sustraer un objeto de la corporación Bouden. Perseguidos por mercenarios, emprenden una travesía hacia "La anciana", una mujer misteriosa que parece tener la clave para iniciar un nuevo futuro.

"La protagoniza, una muchacha llamada Reiko, que es indígena, y transcurre dentro de unos 200 años en un mundo devastado donde ya no hay tecnología. Es una especie de road movie sin coches, en la que los personajes caminan por el páramo encontrándose con figuras disparatadas mientras tratan de llegar a su destino", explicó Arnaiz en entrevista.

El director decidió no basar a Reiko en una comunidad indígena real, sino crear una propia para evitar conflictos de representación.

"No me pareció correcto convertirla en miembro de una tribu real, así que nos inventamos una. Lo hicimos para no crear problemas culturales, porque ese tipo de cosas me preocupan mucho. Es una heroína con luces, sombras y defectos, que no pretende ser una superheroína, sino un personaje real con el que las chicas puedan identificarse".