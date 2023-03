¿Qué prefieres ver?

¿ Joel y Ellie llegarán finalmente con los médicos en "The Last of Us"?, ¿Michelle Yeoh ganará el Oscar a la mejor actriz? Ambas preguntas serán respondidas este domingo, pero es posible que los espectadores deban elegir qué respuesta quieren en tiempo real. El final de temporada del éxito de HBO se enfrenta a la transmisión en vivo de los Oscar en ABC en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica.

Bella Ramsey, izquierda, y Pedro Pascal, en una escena de la serie "The Last of Us".

Los Ángeles, CA.

Por supuesto, existe la oportunidad de ver ambos. Los premios Oscar comienzan a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT); "The Last of Us" se transmite a las 9 p.m. Los espectadores podían comenzar su noche viendo los Oscar, hacer clic en "The Last of Us" y regresar para la última hora de la ceremonia. Ahí es cuando generalmente se reparten las categorías más importantes, pero ese plan conlleva el riesgo de perderse momentos emocionantes sin guion. ¿Y si eliges quedarte con los Oscar en todo momento? Te arriesgas a que te revelen detalles sobre el destino de los personajes de Bella Ramsey y Pedro Pascal.

LA EXPERIENCIA

El debate se reduce, esencialmente, al espíritu de la época, dice Robert Thompson, profesor de la Universidad de Syracuse especializado en medios de comunicación y director del Centro Bleier para la Televisión y la Cultura Popular.

"Ver televisión no se trata sólo de ver un programa... se trata de hablar de eso y poner tu granito de arena", dijo Thompson. "Sospecho que mucha gente va a querer hablar sobre ´The Last of Us´, y acercarse a sus teclados y hablar con otros y todo ese tipo de cosas".

Thompson dice que los Oscar tienen "más que perder" en el enfrentamiento contra la apocalíptica adaptación del videojuego de zombis infectados con hongos.

La ceremonia televisada del año pasado alcanzó un estimado de 15,36 millones de espectadores, una mejora desde el mínimo histórico de 9,85 millones que sintonizaron para ver en 2021. Los Oscar tienen dólares publicitarios en juego, que no es algo por lo que el canal de cable premium HBO deba preocuparse. "The Last of Us" atrajo el máximo de 8,1 millones de espectadores en su penúltimo episodio.

EN VIVO

Jimmy Kimmel volverá como anfitrión para los Oscar este domingo.

"Los Oscar son un evento en vivo, que realmente necesitas ver en vivo para registrar el rating de la transmisión. Esa es la audiencia que están contando", dijo Thompson. "Si la gente elige ver ´The Last of Us´, eso afectará los índices de audiencia de los Oscar. Si las personas eligen ver los Oscar, tienen muchos otros momentos para ver ´The Last of Us´".

Curiosamente, HBO si cedió ante el gigante de los ratings que es el Super Bowl, estrenando el quinto episodio de "The Last of Us" en su servicio de streaming HBO Max y HBO On Demand a principios del mes pasado, el viernes, antes del gran partido. HBO transmitió el episodio por cable mientras los Eagles de Filadelfia se enfrentaban a los Chiefs de Kansas City. Al final los Chiefs obtuvieron la victoria y ese Super Bowl fue el tercer programa de televisión más visto en la historia, con un promedio de 113,1 millones de personas sintonizando, según Nielsen.

El canal no dio una explicación oficial para ese cambio de programación y un publicista de HBO dijo que no tienen "nada que aportar" sobre su decisión de mantener el horario como está durante los Oscar.

Pascal, sin embargo, se llevará la mejor parte de ambos mundos el domingo. La estrella de "The Last of Us" también se presentará en los Premios de la Academia. No está claro cuándo aparecerá en la transmisión de tres horas.

Así que ¿por cuál canal verás al papá favorito de internet?