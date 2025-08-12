Adal Ramones trae de vuelta Otro Rollo con Enrollados en un show en vivo

De la pantalla chica al escenario, Adal Ramones traera de vuelta el fenomeno Otro Rollo con Enrollados, un show en vivo que recupera los segmentos m·s icÛnicos del programa que marco a toda una generacionen los años 90 y 2000.

Ramones, de 63 años, estara acompañado por el equipo original conformado por Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, quienes durante 12 años hicieron de Otro Rollo el lider indiscutible de audiencia en Mexico y Latinoamerica.

El espectaculo fusiona clasicos como "El Monologo", "El Reportaje", "La Caja", "Cotorreando la Noticia", "La Pesera del Amor" y "El Gran Carnal" con nuevas dinamicas y una produccion escenica de alta calidad, pensada para conquistar tanto a fans nostalgicos como a nuevas generaciones.

"No es una obra, es un espectáculo teatral. La gente nos vera por primera vez en vivo, todos juntos, en un show con dinámicas muy identificables de Otro Rollo, que en su tiempo fueron muy famosas. Pero también cosas que nunca hemos hecho juntos, menos en un escenario", comentó Mauricio Castillo durante la conferencia de prensa.

Otro Rollo se transmite desde 1995 hasta mayo de 2007 y recibió a grandes figuras internacionales como Britney Spears, Ricky Martin, Will Smith, Shakira, Christina Aguilera y Backstreet Boys.

"A todos nos dolió decirle adiós al programa porque quisimos dejarlo en lo más alto. Televisa jamás nos dijo que lo termináramos, creíamos que era el momento para dejarlo y que quedará grabado asi. Somos muy bendecidos de estar sanos, de tener trabajo y proyectos como este para seguir", expresó Ramones.

Enrollados realizará 25 funciones por toda la Republica Mexicana a partir del próximo año, con planes de extender la gira a Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.

"Es volver a estar frente al publico y hacer lo que mejor sabemos hacer que es entretener. Sobre todo porque el programa era conocido por regalar risas, carcajadas y nos apasiona mucho a todos volver a sentirlo, de verdad nos emociona mucho", agrego Roxana Castellanos.

La primera presentación será el 31 de enero en el P. Center de Ciudad de México y luego llegará a ciudades como León, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla, entre otras.

"Creemos que mucha gente va a querer ver el show. Pero decidimos no hacer venues tan grandes porque el programa siempre se sintio muy cercano y es algo que queremos mantener. Tener ese contacto con la gente porque no es un concierto", explico Yordi Rosado.