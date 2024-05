Más aventuras en Tierra Media

Ciudad de México

Era cuestión de tiempo para regresar a la Tierra Media, y ahora el cineasta Peter Jackson y el actor Andy Serkis lo harán realidad con una nueva película de "El Señor de los Anillos", planeada para ver la luz en 2026.

A través de un comunicado de prensa, Warner Bros. anunció, además, que esta cinta será el inicio de una nueva serie de filmes del universo, creado por J.R.R. Tolkien.

La película reunirá a Jackson, responsable de las trilogías de "El Señor de los Anillos y El Hobbit", con Serkis, quien dio vida a Gollum a lo largo de la saga.

EN ETAPA DE DESARROLLO

"The Hunt for Gollum", como se llamará el filme, será dirigido y protagonizado por Serkis y producido por Jackson. De acuerdo con información del estudio, el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo de guion.

"Ha llegado una vez más el momento de aventurarse en lo desconocido con mis queridos amigos, los extraordinarios e incomparables guardianes de la Tierra Media, Peter, Fran y Philippa", señaló Serkis en un comunicado de prensa.

Fran Walsh y Philippa Boyens, colaboradoras creativas y coescritoras de la franquicia junto a Jackson, también estarán involucradas en esta nueva aventura, que "explorará historias que aún no se han contado".

UN HONOR

"Es un honor y un privilegio viajar de regreso a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese apestoso Gollum!", añadió Jackson en el anuncio.

La idea de Warner Bros. es producir más proyectos y películas basadas en la mitología creada por Tolkien, en mancuerna con Embracer Group, la compañía sueca que tiene la mayoría de sus derechos.

EXITOSA Y VENERADA

"El Señor de los Anillos es una de las franquicias más exitosas y veneradas de la historia y presenta una importante oportunidad para el negocio teatral", señaló David Zaslav, presidente de Warner Bros. Discovery.

Otra cinta que pronto verá la luz es la antes anunciada "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim", precuela animada de la trilogía cinematográfica, dirigida por Kenji Kamiyama y estreno previsto para diciembre de este año.

YA TIENE NOMBRE

