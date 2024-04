"Quiet on Set", sobre Nickelodeon, tiene una nueva fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO.- "Quiet on set: the dark of side kids TV", la serie documental que aborda los casos de abuso sexual, racismo y de violencia psicológica vivida por actores que se convirtieron en unas estrellas infantiles entre los años 90 y 2000 en Nickelodeon, está a punto de estrenarse en México.

Aunque inicialmente se había anunciado que el proyecto llegaría a la plataforma de streaming Max el 16 de abril, donde se encontrarán los cinco episodios que conforman la docuserie, se ha revelado una nueva fecha de estreno.

La serie, conocida en español como "Silencio en el set", se adentra en el lado oscuro de lo que sucedía detrás de cámaras en producciones exitosas como "El show de Amanda", "Drake & Josh", "iCarly" y "Sam & Cat", todas producidas por Dan Schneider, quien junto a otros trabajadores, se vieron involucrados en las denuncias de diversos famosos.

Ahora será a partir del 13 de abril, en la plataforma mencionada anteriormente, que se podrán ver los testimonios contados por extrabajadores y actores, incluyendo a Drake Bell.

El cantante de 37 años abrió su corazón por primera vez hace un mes y relató que previo a su participación en "Drake y Josh", cuando tenía 15 años, Brian Peck, que fue su entrenador de diálogo cuando aparecía como actor de reparto en "El show de Amanda", fue quien abusó de él luego de lograr ganarse su confianza.

Bell contó que la violencia que vivió lo llevó a entregarse a prácticas insanas pues, a través de ellas, escapaba de la realidad que lo perseguía.

El famoso admitió que, al principio, se resistió a compartir lo que estaba experimentando con su familia y seres más cercanos. Sin embargo, luego de la persuasión de su novia en ese momento, decidió hablar por teléfono con su madre, Robin Dodson, y revelarle el acoso del que estaba siendo víctima.

Fue así que, a través de la producción de Investigation Discovery, se reveló que fue el actor quien hizo la acusación legal en contra de Peck, que lo llevó a ser sentenciado a 16 meses de prisión por 11 cargos, incluidos sodomía y acto lascivo contra un niño de 14 o 15 años y cópula oral, mediante anestesia o sustancias controladas.