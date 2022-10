Este drama con pinceladas de comedia, ópera prima de Eduardo Cortés, aborda los conflictos a los que se enfrenta un adolescente, tanto en casa como en la escuela, y la forma en que crece para resolverlos.

"Trabajamos el personaje desde todas sus aristas, cómo su contexto social y familiar repercuten en él, fue un proceso largo pero bein gozoso", explica Bracco en entrevista.

Háblame de Ti comienza cuando "Chava" y sus amigos de la prepa hacen una apuesta para encontrarle novia al protagonista, pero todo se va complicando cuando le llega el mensaje de una supuesta admiradora secreta.

Lleno de giros sorpresa, el filme desarrolla los problemas de identidad juvenil, pero también la traición en el seno familiar (donde brillan Arcelia Ramírez y Julio Bracho como un matrimonio aparentemente estable y funcional).

"Todo lo que le pasa son dinámicas que se pueden asociar a cualquiera de las situaciones de esa edad, pero el proceso que tratamos de representar es el de alguien que se conoce a sí mismo, en la familia y en la sociedad, y que decide ser valiente y tomar las decisiones en su vida", subrayó el actor de 24 años.

Para el actor, esta historia es una invitación a comunicarse con la gente amada, a acercarse a sus sentimientos y deseos, para ayudarse entre todos a llevar una vida mejor.

"Creo que muchas veces pasamos por alto a las personas que tenemos cerca porque están bien, pero tal vez tienen secretos o miedos que no conocemos, entonces es una invitación para preguntarle a nuestros padres quiénes son y cómo recuperar lo que hemos perdido.

"Pero también es una invitación a los padres a comunicarse con sus padres, a que no le tengan miedo, la idea es que después de ver la película se genere una discusión que nos lleve a un mejor lugar, más seguro para todos", explicó Bracco.

El largometraje surgió de la mente del realizador hace más de cuatro años, pero la pandemia retrasó todo, hasta que se pudo concretar el rodaje a finales del 2021, con medidas de salud extremas.

"Íbamos a filmar 136 escenas, de las cuáles yo estaba e 135, así que me tenía que cuidar mucho, era muy estresante porque si yo me llegaba a contagiar se acababa el proyecto. Tuvimos un departamento de Covid que se mantuvo a la altura para cuidarnos a todos", contó el actor.

En la historia actúan también Martín Saracho, Renata Vaca, Isidora Vives, Hugo Catalán y Daniela Schmidt.

"Esta no es la típica historia para morir de risa, para no pensar. Más bien invita a la reflexión, ojalá que la gente nos dé la oportunidad de cuestionarse, no por nada Cinépolis nos da más de 500 pantallas, es algo que no puede desaprovecharse". Germán Bracco, actor