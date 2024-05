Nicolas Cage dará vida a Spider-Man Noir en el live action

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicolas Cage será el actor que dé vida a Spider-Man Noir, en la serie live action que Prime y MGM+ están preparando, cuyo nombre parece que será "Noir", ¿qué más sabemos acerca de esta producción?

Esta mañana, Vernon Sander, director de TV de Amazon y MGM Studios, dio a conocer que ya es un hecho que el reconocido actor se ha sumado a "Noir" al proyecto que protagonizará.

"Expandir el universo Marvel con 'Noir' es una oportunidad única y especial", dijo el ejecutivo en un comunicado.

La noticia de que Spider-Man Noir contaría con una producción audiovisual que contará su propia historia tuvo lugar en febrero del año pasado, cuando Prime y MGM revelaron que se tenía en marcha una película del superhéroe retirado, sin contar -en ese momento- con la certeza de quién lo interpretaría.

Esta no es la primera vez que Cage, de 60 años, da vida a este personaje, pues le prestó su voz en la cinta animada "Spider Man: Into the Spider Verse", donde tuvo una participación, relativamente, secundaria.

Ahora, el actor de Hollywood se convertirá en todo un superhéroe o, mejor dicho, un superhéroe retirado y malhumorado, o así fue como lo describieron los ejecutivos que monitorean la historia de "Noir".

La historia, ambientada en la década de los treinta contará la historia de Noir, un investigador, ya entrado en años, que recuerda sus épocas gloriosas como justiciero.

Amazon y MGM Studios tienen puestas sus expectativas en este proyecto, pues se trata de la primera vez en que Noir será interpretado por un actor de carne y hueso y no como un dibujo animado.

De hecho, esta producción también representará la primera participación que Cage tiene en televisión, pues desde que debutó como actor, en 1982, nunca ha aparecido en un personaje a través de la pantalla chica.

"¡Estamos absolutamente emocionados de tener a Nicolas Cage protagonizando esta serie! Nadie más podría aportar tanto patetismo, dolor y corazón a este personaje singular", dijo -bromista- Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios.