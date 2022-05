Nicholas Sparks hará tres películas con Universal Pictures

La primera novela que se adaptará es su reciente éxito de ventas de 2021 The Wish, historia se centra en una pareja que se conoce y se enamora por primera vez a finales de los 90, pero se separan y se reencuentran solo dos décadas después.

El romance pinta una imagen del legado perdurable del primer amor y las decisiones que persiguen para siempre. El anuncio, que se dio a conocer en medios como Variety, Deadline o The Hollywood Reporter, llegó como parte de un acuerdo de producción preliminar con Universal.

Zack Hayden producirá The Wish en nombre de la empresa Anonymous Content con la supervisión del CEO de Anonymous Content, Dawn Olmstead, y el CCO David Levin.

Trabajarán junto con la agente literaria y colaboradora de Sparks desde hace mucho tiempo, Theresa Park, así como con la vicepresidenta de desarrollo de producción de Universal Pictures, Lexi Barta.

En un comunicado oficial, Sparks celebró la asociación y reveló que el trato es un sueño de toda la vida.

"Un autor no podría pedir mejores socios productores que Anonymous Content, cuyo gusto e historial de hacer películas y programas de televisión galardonados son indiscutibles. Además, siempre ha sido mi sueño tener mis adaptaciones cinematográficas en Universal Pictures; son verdaderamente el estándar de oro, famosos por sus dramas de alta calidad de todo tipo", dijo el autor.

A lo largo de su carrera como escritor, Sparks ha vendido más de 100 millones de libros, que se han publicado en más de cincuenta idiomas. Su éxito no pasó desapercibido para Hollywood: once de sus novelas se han adaptado a películas, incluidas The Last Song, Dear John y A Walk to Remember.

Una de las adaptaciones cinematográficas más notables de Sparks fue su primera novela, The Notebook, que presentaba a Rachel McAdams y Ryan Gosling. La película fue un éxito sorpresa, recaudando 117 millones de dólares contra un presupuesto de 29 millones.

Combinadas, las películas adaptadas de las novelas de Sparks han recaudado cerca de 750 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los autores más adaptados del mundo.

Universal aún no ha anunciado qué otras dos novelas de Nicholas Sparks se adaptarán a largometrajes, así como la fecha de lanzamiento de The Wish.