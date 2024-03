Vuelve a ´Scream 7´

Ciudad de México

La actriz Neve Campbell confirmó su presencia en la próxima edición de la franquicia cinematográfica Scream.

El anuncio oficial lo hizo mediante una publicación en su Instagram en donde aseguró que su personaje Sidney Prescott estaba de vuelta.

Campbell se ausentó de la película pasada, pues manifestó una disputa salarial, en la que la oferta económica no era equivalente a su trabajo durante todos los filmes de Scream.

"Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que me presentaron no equivalía al valor que le había aportado a la franquicia", dijo en el verano de 2022.

25 AÑOS DEL PERSONAJE

Neve ha interpretado a Sidney desde el comienzo de la franquicia, la cual se ha extendido por más de 25 años, y apareció recientemente en la quinta entrega, estrenada en enero de 2022.

El creador y escritor de la serie cinematográfica, Kevin Williamson, será el director de Scream 7, haciendo posible el retorno de Sidney Prescott a la pantalla grande.

"Han pasado casi 30 años desde que mi primer guion, Scream fue dirigido por el legendario Wes Craven. Nunca hubiera predicho en qué se convertiría. O que estaría dirigiendo la séptima entrega de la franquicia.

EMOCIONADA

"Estoy abrumado por la gratitud y la emoción, y no puedo esperar a emprender este viaje con Neve y toda la familia Scream mientras traemos de regreso a Sidney Prescott en el próximo capítulo de la franquicia Scream", dijo en una publicación de Instagram.

Por su parte, Neve Campbell manifestó su alegría por regresar al proyecto, ahora en su séptima edición.

"Mi aprecio por estas películas y por lo que han significado para mí nunca ha disminuido. ¡¡¡Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me pidieron, de la manera más respetuosa, que trajera a Sidney de regreso a la pantalla y no podría estar más emocionada!!!", aseguró.

Hasta el momento la película no cuenta con una fecha de estreno.