Building the Band en Netflix: La serie musical que recuerda a Liam Payne

La nueva serie de competencia musical Building the Band debutó esta semana en Netflix con un emotivo homenaje a Liam Payne, ex integrante de One Direction, quien falleció en octubre de 2024 tras participar como juez invitado en el programa.

Desde su primer episodio, la producción rindió tributo al cantante británico a través de palabras de AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys y conductor del show, quien destacó la pasión de Payne por la música y su dedicación para guiar a nuevos talentos.

"Cuando nos reunimos para filmar Building the Band, nunca imaginamos que pronto nos despediríamos de nuestro amigo Liam Payne.

"Liam será juez invitado en episodios posteriores, y a través de su presencia, vemos su profundo amor por la música y su inquebrantable compromiso para ayudar a otros. Es con ese espíritu que dedicamos esta serie a Liam y su familia", expresó McLean.

El tributo incluyó imágenes inéditas de Payne grabadas en julio de 2024, en las que se le ve entusiasta y celebrando las actuaciones de los participantes, reflejando su entusiasmo y calidez durante el rodaje.

Building the Band apuesta por renovar el formato clásico de concursos musicales, enfocándose en la química entre los aspirantes, quienes forman nuevas bandas sin haberse visto antes, impulsando la colaboración y conexión genuina.

La serie, que también cuenta con Kelly Rowland y Nicole Scherzinger como jueces, busca renovar el formato tradicional de concursos musicales.

En entrevista con Rolling Stone, McLean recordó la cercanía que tuvo con Liam Payne durante las grabaciones: "Nos entendimos de inmediato. Ambos venimos de boy bands, y nos lanzábamos muchos chistes sobre eso. Tenía ese humor británico seco y encantador".

El director del programa, Simon Hay, también destacó el profesionalismo y la calidez del intérprete de "Bedroom Floor".

"Recordaba los nombres de todos, era accesible y quería ayudar mucho. Su fallecimiento fue un golpe muy duro para todos".

Los primeros cuatro episodios de Building the Band ya están disponibles en Netflix, con una segunda tanda programada para el 16 de julio y el cierre de temporada el 23 del mismo mes.