Anuncian próximos estrenos mexicanos

Guadalajara, Jalisco

En vísperas del Día del Cine Mexicano, Netflix anunció que está preparando una nueva película mexicana y enumeró los títulos nacionales que estrenará en su plataforma durante el resto de 2023 y el próximo año.

Los "Dos Hemisferios de Lucca" es la película que la plataforma de streaming tiene en desarrollo. Encabezada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, esta cinta tomará como base el libro homónimo escrito por Bárbara Anderson, el cual sigue el viaje a India de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista.

El filme será dirigido por Mariana Chenillo, reconocida por su trabajo en Cinco Días Sin Nora y Somos. El guión estará a cargo de Javier Peñalosa (Los Adioses, Todas las Pecas del Mundo).

Dentro de la lista de cintas que se estrenarán este año, destaca "La Gran Seducción", dirigida por Celso García (La Delgada Línea Amarilla) y protagonizada por Memo Villegas y Pierre Louis, con la participación de la destacada actriz Yalitza Aparicio.

Esta película explorará la relevancia de crear comunidad y llegará a las pantallas el 30 de agosto.

Por su parte, "La Oscuridad de La Luz del Mundo", ofrecerá un documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez. El estreno de este documental está programado para el 28 de septiembre.

"La Gran Seducción", dirigida por Celso García, se estrenará en Netflix este año.

PARA OCTUBRE

Octubre traerá consigo el largometraje "Invitación a un Asesinato", basado en la novela homónima de Carmen Posadas. Bajo la dirección de JM Cravioto y la producción de Windsor Films, el elenco estelar está compuesto por Maribel Verdú, Regina Blandón, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Stephanie Cayo, José María de Tavira y Helena Rojo.

La literatura también se transforma en arte en la pantalla grande, con la adaptación de la novela de Fernanda Melchor, "Temporada de Huracanes", dirigida por Elisa Miller y producida por Woo Films.

La visión creativa continúa con "No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea", la próxima película de Fernando Frías de la Parra (Ya No Estoy Aquí), que se basa en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos.

Y Rodrigo García, reconocido director mexicano-colombiano, lanzará Familia, su primera película en español. Estos tres últimos proyectos se estrenarán en algún momento de 2023.

AÑO SIGUIENTE

En el horizonte del próximo año, Netflix destaca la adaptación de Pedro Páramo, la icónica novela de Juan Rulfo. Esta obra literaria será llevada a la gran pantalla bajo la dirección de Rodrigo Prieto y con el guión de Mateo Gil. Además, Fiesta en la Madriguera, novela basada en Juan Pablo Villalobos, también se transformará en una experiencia visual bajo la dirección de Manolo Caro. El proyecto contará con la adaptación de Nicolás Giacobone, ganador del Óscar por el guión de la película Birdman.

Para la celebración del Día del Cine Mexicano, Netflix creó la colección Que México se Vea, con producciones nacionales destacadas de su plataforma.