'Narnia' de Greta Gerwig y Netflix tendrá estreno en IMAX

Por: Agencia Reforma

Enero 17, 2025 - 02:59 p.m.

Narnia, la adaptación cinematográfica de "Las Crónicas de Narnia" de C.S. Lewis, dirigida por Greta Gerwig, tendrá un estreno exclusivo en salas Imax antes de su llegada a Netflix.

Este lanzamiento global se realizará durante dos semanas a partir del Día de Acción de Gracias de 2026, el 26 de noviembre, y estará disponible en más de 90 países, con proyecciones en alrededor de mil salas. Posteriormente, Narnia debutará en la plataforma de streaming el 25 de diciembre del mismo año, según informaron medios estadounidenses.

Durante ese periodo de Acción de Gracias, la competencia en las salas será intensa, con títulos como The Hunger Games: Sunrise on the Reaping de Lionsgate y un proyecto de Warner Bros aún sin título, ambos previstos para el 20 de noviembre, además de una película animada de Disney programada para el 25 de noviembre.

Este movimiento de Netflix, inusual para una plataforma que prioriza los lanzamientos directos en streaming, se alinea con su estrategia de ampliar la visibilidad de sus producciones en salas de cine, una táctica que ya ha usado anteriormente. La última vez que la compañía tuvo una presencia destacada en cines durante Acción de Gracias fue con Glass Onion: Un Misterio de Knives Out, de Rian Johnson, en 2022. La película formaba parte de un acuerdo de 400 millones de dólares y recaudó solo 15 millones de dólares durante su primera semana de estreno exclusivo en menos de 900 cines, en lo que fue una estrategia limitada pero en su mayoría con entradas agotadas, un mes antes de su lanzamiento en la plataforma.

La colaboración con Imax no es nueva para Netflix ni para otros servicios de streaming. Imax ya había trabajado con Netflix en el lanzamiento simultáneo de El Tigre y el Dragón 2 en 2016, y más recientemente con Apple para las proyecciones en cines de Los Asesinos de la Luna de las Flores y Napoleón.

El camino hacia la adaptación de Narnia comenzó en 2018, cuando Netflix adquirió los derechos de "Las Crónicas de Narnia" para desarrollar series y películas basadas en la obra de Lewis. Dos años después, se confirmó que Gerwig, conocida por su trabajo en Lady Bird y Mujercitas, sería la encargada del proyecto. La directora consolidó su éxito en 2023 con Barbie, que recaudó 1.44 mil millones de dólares en taquilla y ganó un Óscar por la canción "What Was I Made For?" de Billie Eilish y Finneas.

La serie de libros ha vendido más de 115 millones de copias y ha sido traducida a 57 idiomas.

Hace 17 años, "Las Crónicas de Narnia" debutaron en la gran pantalla con una primera adaptación dirigida por Andrew Adamson, que se posicionó como uno de los grandes éxitos de 2005. El León, la Bruja y el Armario logró recaudar más de 745 millones de dólares a nivel mundial, por lo que se consideró como un triunfo para 20th Century Fox y Disney. En 2008, El Príncipe Caspian buscó mantener el éxito de su predecesora, pero alcanzó 419 millones de dólares en taquilla. Dos años después, La Travesía del Viajero del Alba sumó 415.6 millones, lo que marcó una disminución en el rendimiento comercial de la saga.