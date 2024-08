Tim Burton y el éxito de Beetlejuice en México

Ahora que ya se ha anunciado la visita de Tim Burton a México, para promocionar la película "Beetlejuice Beetlejuice", y que el musical basado en el película de 1988 está teniendo una breve temporada en el Centro Cultural Teatro I, es muy posible que el cineasta asista a ver una función, así lo platicó el productor Alejandro Gou.

"Estamos en eso (en las negociaciones), no he querido decirlo, lo que pasa es que no ha visto este Beetlejuice (Justin Collette) y está considerado como el mejor de todos, entonces quiere verlo y cómo lo estoy haciendo en México", explicó durante el estreno de este musical la noche de ayer.

Cabe recordar que a través de su división Gou Broadway Tour, el productor mexicano ha podido traer los montajes estadounidenses de musicales como "The Book of Mormon" y "Mean Girls", los cuales presenta en idioma inglés utilizando pantallas con subtitulos al español, para que el público pueda disfrutarlas en su lengua original.

"'Beetlejuice' es una obra que yo amo, logré que trajeran la producción completita, porque no acostumbran traerla así en gira, pero yo me aferré. Vinieron los productores, porque ya firmé 'Pretty Woman', 'Moulin Rouge' y 'Back to the Future', entonces ellos querían ver cómo trabajamos en México y están impresionados", señaló el productor.

Uno de los objetivos de Gou al traer estas producciones, es conocer cuáles son las historias que tiene mayor conexión con el público mexicano y así poder montarlas posteriormente con talento nacional, y explicó que por lo que vio en la función que ofrecieron el día martes, previó a su estreno en México, donde tuvo una muy buena respuesta del público, "Beetlejuice" podría ser uno de esos musicales.

Esto se pudo comprobar en la función de este miércoles, donde esta compañía encabezada por los actores Justin Collette (Beetlejuice), Isabella Esler (Lydia), Megan McGinnis (Barbara), Will Burton (Adam), Jesse Sharp (Charles) y Sarah Litzsinger (Delia), en los papeles principales, lograron conquistar al público que no sólo aplaudía su actuación al final de cada número musical, también interactuaba con ellos a lo largo de la trama, demostrando que esta historia tiene grandes fans en nuestro país.

Este musical cuenta la historia de dos fantasmas, Barbara y Adam, quienes recién acaban de fallecer y ahora tienen que lidiar con los nuevos inquilinos del que era su hogar, pero no contaban que Lydia, la hija adolescente de Charles el nuevo dueño de la casa, puede verlos y escucharlos por lo que surge una gran amistad entre ellos, y que les lleva a aliarse correr a la gente que no es bienvenida en este hogar, pero al tener éxito no les queda más que recurrir a una fantasma mezquino y tramposo llamado "Beetlejuice".

Previo a la tercera llamada, se llevó a cabo una alfombra negra por la cual desfilaron personalidades como Erik Rubín, Faisy, Bárbara Torres, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Lucero Mijares, Juan Torres, Diego de Erice, Cassandra Sánchez-Navarro, Daniel Bisogno; por mencionar algunos; quienes disfrutaron este musical que permanecerá en la ciudad de México hasta el 18 de agosto.