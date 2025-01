Muere Joan Plowright, actriz británica ganadora del Tony, a los 95 años

Por: Agencia AP

Enero 17, 2025 - 11:36 a.m.

LONDRES, INGLATERRA.— La actriz británica galardonada Joan Plowright, quien junto a su difunto esposo Laurence Olivier hizo mucho para revitalizar la escena teatral del Reino Unido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha fallecido. Tenía 95 años.

En un comunicado el viernes, su familia informó que Plowright murió el día anterior en Denville Hall, un hogar de retiro para actores en el sur de Inglaterra, rodeada de sus seres queridos.

"Disfrutó de una larga e ilustre carrera en teatro, cine y televisión durante siete décadas hasta que la ceguera la hizo retirarse", dijo la familia. "Estamos muy orgullosos de todo lo que Joan hizo y de quién fue como ser humano amoroso y profundamente inclusivo".

Parte de una generación asombrosa de actores británicos, incluyendo a Judi Dench, Vanessa Redgrave, Eileen Atkins y Maggie Smith, Plowright ganó un premio Tony, dos Globos de Oro y nominaciones para un Oscar y un Emmy. Fue nombrada dama por la Reina Isabel II en 2004.

Desde la década de 1950 hasta la de 1980, Plowright acumuló docenas de roles teatrales en obras que van desde "La gaviota" de Antón Chéjov hasta "El mercader de Venecia" de William Shakespeare. Impresionó en "Las sillas" de Eugene Ionesco, y los dos roles femeninos emblemáticos de George Bernard Shaw "Major Barbara" y "Santa Juana".

"He tenido el privilegio de tener una vida así", dijo Plowright en una entrevista de 2010 con The Actor's Work. "Quiero decir, es mágico y todavía siento, cuando se levanta el telón o se encienden las luces si no hay telón, la magia de un comienzo de lo que se va a desplegar frente a mí".

El estima en que se tenía a Plowright en Londres fue evidente con la noticia de que los teatros de todo el West End atenuarán sus luces durante dos minutos a las 7:00 de la tarde el martes en su honor.

Nacida con el nombre de Joan Ann Plowright en Brigg, Lincolnshire, Inglaterra, su madre dirigía un grupo de teatro amateur y Plowright estuvo involucrada en el teatro desde los 3 años. Pronto pasaba las vacaciones escolares en sesiones de verano de escuelas de drama universitarias. Después de la secundaria, estudió en el Laban Art of Movement Studio en Manchester, luego ganó una beca de dos años para la escuela de drama en el Old Vic Theatre en Londres.

Tras su debut teatral en Londres en 1954, Plowright se convirtió en miembro del Royal Court Theatre en 1956 y ganó reconocimiento en dramas escritos por los llamados Angry Young Men, como John Osborne, quienes estaban dando una profunda renovación al teatro británico. Los nuevos actores de clase trabajadora y de aspecto rudo como Albert Finney, Alan Bates y Anthony Hopkins eran sus colegas.

Plowright hizo su debut en el cine con un papel sin créditos en la épica adaptación de "Moby Dick" de Herman Melville por el director estadounidense John Huston en 1956, protagonizada por Gregory Peck como el obsesionado Capitán Ahab.

Un año después, coprotagonizó con su futuro esposo Olivier en la producción original londinense de "The Entertainer" de Osborne. Interpretó a la hija de Olivier en la obra y los dos se reunieron para la adaptación cinematográfica de 1960.

Para entonces, el matrimonio de Plowright con el actor británico Roger Cage había terminado, al igual que la unión de 20 años de Olivier con Vivien Leigh. Plowright y Olivier se casaron en Connecticut en 1961, cuando ambos protagonizaban en Broadway, él en "Becket" y ella en "A Taste of Honey", por la cual ganó un Tony.

Una carta de amor que Olivier envió resumía su amor: "A veces siento una paz que me invade cuando pienso en ti, o te escribo — una ternura gentil y serenidad. Un sentimiento desprovisto de toda violencia, pasión o anhelo desgarrador... me hace salir a la calle con una sonrisa en la cara y en el corazón para todos".

Olivier murió en 1989 a la edad de 82 años. Después de eso, Plowright disfrutó de un resurgimiento en su carrera a la edad de 60 años, satisfaciendo tanto los gustos más exigentes como los comerciales.

Participó en la versión de Franco Zeffirelli de "Jane Eyre" de Charlotte Brontë en 1996 y en la producción de Merchant-Ivory de "Surviving Picasso", además de protagonizar como la resuelta niñera en el remake en acción real de "101 Dálmatas" de Disney en 1996 con Glenn Close.

Protagonizó junto a Walter Matthau en la adaptación cinematográfica del clásico cómic "Dennis the Menace", y hizo una breve aparición en la sátira auto-referencial de Arnold Schwarzenegger "Last Action Hero" en 1993.

Plowright se convirtió en una de las pocas actrices en ganar dos Globos de Oro en el mismo año, en 1993, cuando ganó el premio a la mejor actriz de reparto de TV por "Stalin" y el premio a la mejor actriz de reparto de cine por "Enchanted April". Por esta última, que contaba la historia de un grupo de británicos que transformaban sus vidas durante unas vacaciones en Italia, recibió su única nominación para un Premio de la Academia.

No todas sus obras fueron éxitos de carrera, como con el desastroso "The Scarlet Letter" protagonizado por Demi Moore y un piloto que no llegó a ninguna parte para una serie de televisión basada en "Driving Miss Daisy". Una aparición junto a Chevy Chase en la comedia familiar navideña de 2011 "Goose on the Loose" no entusiasmó a los críticos.

Un papel prominente en su vida posterior fue el de guardiana de la llama de Olivier —otorgando premios, defendiendo a su esposo en la prensa y curando sus cartas.

"Esa es mi elección porque tuve el privilegio de vivir con él", le dijo al Daily Telegraph en 2003. "Cuando alguien que ha tenido tanta fama e idolatría y adoración se va, entonces es inevitable que haya una reacción adversa que venga en sentido contrario y te canses un poco de eso. Lo mío era realmente tratar de aclarar las cosas".

A Plowright le sobreviven sus tres hijos —Tamsin, Richard y Julie-Kate, todos actores, y varios nietos.