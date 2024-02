Confirman película ´Moana 2´

Guadalajara, Jalisco

Walt Disney Animation Studios confirmó el desarrollo de Moana 2, una secuela de la exitosa película animada lanzada en 2016. Esta noticia llegó acompañada de la confirmación de un remake en live-action programado para el verano de 2025.

La película original, estrenada en 2016, no sólo fue un éxito en taquilla, recaudando 682.6 millones de dólares en todo el mundo, también se destacó por su conexión con la cultura polinesia. Además, recibió dos nominaciones al Óscar: a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original ("How Far I´ll Go").

PELIGROS EN ALTAMAR

Moana 2, que llegará a los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024, se presenta como una expansión del universo de la película original. La trama llevará a Moana, Maui y una nueva tripulación de marineros a un viaje hacia los mares lejanos de Oceanía. La protagonista responderá a una llamada inesperada de sus ancestros buscadores de caminos, sumergiéndose en aguas peligrosas y en territorios perdidos hace mucho tiempo.

Bob Iger, CEO de Disney, reveló a medios de comunicación internacionales que Moana 2 estaba inicialmente planeada como una serie para Disney Plus, pero los creadores decidieron convertirla en un largometraje, buscando ofrecer a los fanáticos una experiencia cinematográfica inolvidable. La dirección de esta secuela estará a cargo de Dave Derrick Jr., conocido por su trabajo en películas como Megamente (2010), Cómo Entrenar a Tu Dragón (2010) y Raya y el Último Dragón (2021).

LA MÚSICA

La música de Moana 2 contará con la colaboración de artistas como las ganadoras del Grammy, Abigail Barlow y Emily Bear, junto con Opetaia Foa´i y Mark Mancina, quienes participaron en la primera entrega. Aún no se ha confirmado si Auli´i Cravalho y Dwayne Johnson retomarán sus roles como las voces originales de Moana y Maui, respectivamente.

Moana, la película original, fue elogiada por su representación de una princesa Disney independiente, fuerte y conectada con sus raíces culturales. A diferencia de las historias anteriores, Moana se centró en un viaje de autodescubrimiento y heroísmo personal, marcando un hito en la evolución de las princesas Disney.