Tom Cruise agradece al equipo de Misión Imposible tras éxito en taquilla

Muy agradecido se mostró Tom Cruise con todo el equipo de trabajo de Misión Imposible: Sentencia Final, tras un exitoso fin de semana de estreno en el que la cinta recaudó 204 millones de dólares en todo el mundo.

A través de un mensaje en Instagram, el actor reconoció el esfuerzo colectivo que hizo posible la última -y posiblemente final- entrega de la franquicia que lo ha acompañado durante tres décadas.

"¡Este fin de semana fue histórico!", escribe Cruise. "Felicitaciones y gracias a cada cineasta, cada artista, cada miembro del equipo y cada persona que trabaja en los estudios. A cada sala y a cada empleado que ayuda a llevar estas historias al público, gracias".

Cruise, de 62 años, también dedicó palabras especiales a Paramount Pictures y Skydance, los estudios responsables del filme, y concluyó su mensaje con un emotivo agradecimiento a los fanáticos.

"GRACIAS al público de todo el mundo, al que servimos y al que nos ENCANTA entretener. Atentamente, Tom", agregó.

El nominado al Óscar quien estuvo hace unos días en Ciudad de México, fue también una de las grandes luminarias del recién concluido Festival de Cine de Cannes, en donde presentó el largometraje fuera de competencia.

"Estoy muy agradecido, muy agradecido por 30 años en lo que he sido capaz de entretenerlos con esta franquicia. Me siento muy agradecido por mi amigo (el director Christopher McQuarrie) en cada uno de sus pasos, y lo que has hecho, cómo has expandido y todo lo que hemos logrado más allá de las expectativas. Todo tu cuidado, todo tu talento.

"Eres un extraordinario ser humano y ha sido un privilegio, un gran placer, y espero seguir haciendo todo tipo de películas contigo", fue lo que le dijo Cruise, de 62 años de edad, al cineasta en la presentación del filme en Francia.

Aunque se especula que esta es la última entrega de la saga de Misión Imposible, los fans aún le piden a Tom Cruise por medio de redes sociales que haga una más.