México, a la competencia

Se acerca la fecha y el 15 de enero llega la premiación de los Critics Choice Awards 2023, donde se entregan los galardones a lo mejor del cine y la televisión, en esta que será su edición 28.

Entre las nominaciones están dos destacados mexicanos, uno de ellos, Alejandro González Iñárritu, nominado con "Bard, por mejor película de habla no inglesa, mientras que "Pinocho, de Guillermo del Toro", opta a las estatuillas a mejor película animada, mejor canción y mejor música original.

BARDO

"Bardo", que quedó en lista en busca del premio Óscar como película en lengua extranjera, se encuentra ahora disponible en Netflix, tras su paso en pantalla grande.

Se filmó en la Ciudad de México durante la primavera de 2021, contando la historia de un documentalista mexicano afincado en EU, mientras hace una revisión de la historia y actualidad de su país natal.

"Bardo, falsa crónica de unas cuántas verdades"

PINOCHO

La animación stop motion del mexicano, que reimagina el relato de Carlo Collodi sobre un niño de madera, fue nombrada mejor película de Animación del Año por la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles.

Estos galardones que entregan los especialistas, basados en Hollywood, sirven como termómetro para futuras nominaciones, incluidos los Óscar.

Como semifinalista del trabajo del tapatío fue elegida la también animación en stop motion "Marcel the Shell with Shoes On".

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Pinocho, de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Gato con botas: El último deseo

Red

Wendell & Wild

"Marcel the Shell with Shoes On".

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades (México)

Close (Bélgica)

La decisión de partir (Corea del Sur)

RRR (India)

"Sin novedad en el frente".

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Carolina – Where the Crawdads Sing

Ciao Papa – Pinocho de Guillermo del Toro

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Pantera Negra: Wakanda por siempre

Naatu Naatu – RRR

New Body Rhumba – Ruido de fondo.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL