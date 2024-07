Por estrenar la película mexicana 'El Candidato Honesto'

La película mexicana El Candidato Honesto se estrenará en las salas de cine el próximo 8 de agosto, pero antes de esa fecha, Mariana Seoane, actriz en el proyecto, visitó Guadalajara para promoverla y contar por qué el público podría disfrutarla.

"Es una comedia y la gente va a pensar que solamente va a ser eso, una sátira política, pero en realidad terminas concientizando y con un bonito sabor de boca por su mensaje y además es para toda la familia", dijo Seoane este martes en entrevista.

De acuerdo con Gerardo Morán, productor de la cinta, El Candidato Honesto se perfila para ser un desahogo para quienes vivieron un hartazgo en la reciente y extensa contienda por la Presidencia de México.

"Ahora es momento de que todos se vayan a reír porque ya todos estábamos hartos de ver tanto comercial, y después de tanta cosa que pasó, esto es para que todos vayan al cine y se relajen", dijo Morán.

Seoane señaló que, aunque la película mexicana sigue el proceso de un candidato presidencial, el resultado real en el País fue muy distinto, lo que la hace interesante también por esa parte.

"Tenemos por primera vez una mujer Presidenta en la historia de México, entonces eso cambia todo, no tiene nada que ver. La gente tiene que ver esta película porque es simplemente de todo lo que ha pasado en la política, ya que es una comedia a manera de sátira que explora qué pasaría si de pronto todos los candidatos fueran honestos, que no pudieran mentir", comentó Seoane.

TRAMA

El Candidato Honesto sigue la historia de Tona, un personaje que alguna vez fue un líder con ideales, pero que con el tiempo se convirtió en un político corrupto. Sin embargo, ahora que es candidato a la Presidencia y está a un paso de ganar las elecciones, sufre el hechizo de su abuela que le impide actuar de forma deshonesta.

Haber filmado el largometraje entre enero y febrero de este año aportó ciertas bondades al proyecto por desarrollarse en medio de las recientes campañas electorales.

"La película la filmamos entre enero y febrero de este año, pero hay cosas que grabamos para la película y que a las dos semanas pasaban en la vida real, pero eran mera coincidencia porque no hubo forma de que las insertáramos en el camino. Yo les pido a la gente que vea la película para que sepa cuáles son porque hasta se van a reír más", contó el productor.

Por otra parte, Tona, interpretado por Adrián Uribe, es un personaje originario de Catemaco, Veracruz, multifacético, ya que no está enfrascado en una sola ideología o identidad política, sino en varias de las que han existido en la historia reciente del País.

"Adrián es un tremendo actor, pero este personaje no se parece a ninguno de los que él mismo les dio su propio cuerpo y arte (por ejemplo "El Vítor"), porque Tona era más difícil. Adrián tuvo que abordar tintes de varios presidentes que han pasado por México y Latinoamérica, e incluso lograr que su look entre que se pareciera y no al de un político real", dijo Seoane.

Sobre su propio personaje, la actriz explicó que se trata de la pareja de Tona y con la cual varias mujeres se pueden identificar.

"No me inspiré en nadie para interpretar a la esposa del candidato, de hecho, hasta yo traía el cabello con el color igual al que traigo ahora y los productores me dijeron que lo mantuviera. Más bien entendí que Bella es una mujer que quiere llegar a ser una Primera Dama, que desde niña soñó estar con un marido poderoso que le cumpliera todos sus caprichos y ella llegar a ser la protagonista de algo", comentó Seoane.





Se enferma Adrián Uribe

El actor y comediante Adrián Uribe viajó de Monterrey a Guadalajara para acompañar la promoción de la película que protagoniza. Sin embargo, al llegar a la ciudad en la mañana, comenzó a sentirse enfermo y con temperatura, por lo que decidió tomar un vuelo a la Ciudad de México, donde vive, antes de ofrecer entrevistas con los medios tapatíos.

"Se sintió mal, le dio temperatura, y como también tuvo otros síntomas, hasta sospechó que se tratara de Covid. Por eso decidió ir a su casa y desde allá iniciar la revisión médica", dijo una asistente de prensa.