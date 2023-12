"Los delincuentes", cinta argentina que busca el Oscar, en streaming

CIUDAD DE MÉXICO.- Y usted, lector, ¿qué harían con 325 mil dólares?. La cifra puede sonar poco, pero trasladándolo a pesos mexicanos son cerca de 6 millones de pesos. Nada mal ¿verdad? Pues el actor argentino Esteban Bigliardi ("Muere, monstruo, muere" y "La cordilllera") se queda unos segundos pensando y suelta un poco dubitativo: "es mucho dinero, pero algo haría, abriría una sala de teatro para hacer las obras que hago o producir una película".

La idea no es gratuita, pues en la cinta "Los delincuentes" que llega desde este viernes a MUBI (servicio de streaming) y que es la apuesta pampera al Oscar, su personaje recibiría ese dinero si decide ayudar a su compañero de un banco, quien ha estado sustrayendo ilegalmente billetes de su empleo, cansado de ser explotado.

La historia tuvo su premier internacional en el pasado festival de cine de Cannes y luego tenido un recorrido por certámenes, terminando con lanzamiento comercial en cines argentinos.

"Me siento identificado porque es una película que para mí hubiese sido una epifanía a mis veintes. Trabajaba de abogado, trabajaba en un juzgado gris y burocrático, kafkiano, y cualquier libro o película o expresión artístico que me abría las puertas a la posibilidad de un mundo distinto, me aferraba como si fuera un madero en medio del mar", comenta Bigliardi.

"Esta película de alguna manera tiene algo de eso, de estos trabajos que nos ofrece el mercado laboral hoy en día, grises, que no nos permiten potenciar lo más profundo del ser humano y terminamos haciendo trabajos sólo para cambiar el teléfono, comprarnos ropa o irnos 15 días de vacaciones. Y creo por eso ha sido bien recibida en todos lados, porque habla de la libertad en mayúsculas", añade.

"Los delincuentes" fue una cinta dirigida por Rodrigo Moreno ("El custodio") a lo largo de cinco años. Se comenzó en 2018 y se sabía que debía ser a lo largo de un año por los cambios de estación que se necesitaban a cuadro, pero entonces llegó la pandemia por Covid-19, hubo inversionistas que se bajaron y él mismo se ocupó en otros proyectos.

"El tiempo permitió filmar con una libertad enorme y aparte con todo el equipo ya nos conocíamos desde hace varios años, así que había confianza en todo. En ese sentido no fue difícil (retomar al personaje) y en cuanto a guión el tiempo le dio la oportunidad al director de irlo afinando, montando con calma, y esa es una situación soñada. No había ningún apuro para mostrarla", recuerda Bigliardi.

Ahora es la candidata argentina que busca un lugar en la próxima entrega del Oscar. Tiene como antecedente un buen recibimiento en el mercado angloparlante, algo que luego es complicado para cualquier cinta en español.

"Más allá de lo que pueda decir, a la gente que participa en esas películas (nominadas) da una difusión que no podemos negar, es soñado eso, celebro que una película que luego tiene difícil conseguir financiamiento pueda estar en festivales o premios. Esperemos que quede", considera el histrión.

Actualmente Bigliardi se encuentra en República Dominicana grabando una serie sobre la independencia cubana de España, ocurrida en el siglo 19.

"Cuenta el aporte de la comunidad china en el Caribe, para apoyar los movimientos revolucionarios. Es un elenco internacional. Ahí soy el Doctor Lorenzo que cura a los rebeldes, pero tiene una imagen social muy respetada. Es como parte del underground de la revolución", detalla.

"El trabajo de arte, los decorados, el vestuario, son impresionantes. Hace dos semanas que estoy aquí y hasta abril estaremos", añade.