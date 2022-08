Animación llena de azúcar

Ahora, deberán salvar al bebé antes de que sea encontrado por Moira (Cajafresca), una malvada y poderosa hechicera que estaba a punto de abrir ese portal para siempre, y devolverlo a su mundo, emprendiendo una travesía llena de peligros.

Finado y Moribunda aparecieron por primera vez en 2007, como personajes secundarios, pero de los más queridos. De ´La Leyenda de la Nahuala´ ahora regresaron para contar sus aventuras en su propia película animada, ´Las Leyendas, El Origen´.

"La intención es que la gente quisiera saber más de ellos. Es un guion padrísimo y que se conecta muy bien con las otras películas, fue un proceso muy interesante para contar esta historia y crear un mundo diferente", aseguró Ricardo Arnáiz, director del filme en entrevista.

Aventuras del reino de los vivos y de los muertos.

DIVERTIDOS PERSONAJES

Los divertidos personajes tendrán grandes momentos de misterios y sustos acompañados de Aniceto (Bruno Bichir), Evaristo (Eduardo España), Chimo (Alex Casas) y Eva (Daniela Ibáñez)

"Bruno y yo no habíamos trabajado juntos, el personaje lo hice con él en mente, no me imaginaba a nadie más en la voz, creamos un personaje memorable", compartió Arnáiz.

La cinta pertenece a la franquicia de animación digital hecha en México, conformada principalmente, por ´La Leyenda de la Nahuala´ (2007), ´La Leyenda de la Llorona´ (2011), ´La Leyenda de las Momias de Guanajuato´ (2014), ´La Leyenda del Chupacabras´ (2016) y ´La leyenda del Charro Negro´ (2018).

Grandes momentos de misterios y sustos.

DA MENSAJE POSITIVO

"Muchas de las franquicias se remiten a precuelas y este caso no fue la excepción, mucha de nuestra base fans siempre han tenido estas dudas, de dónde vienen los personajes y por qué tienen ciertos poderes. Creo que la idea surge de ellos y de lo que se ha hecho en el pasado", resaltó Fernando De Fuentes, productor de la película.

El largometraje, que tardó casi dos años en ser realizado, busca dejar un mensaje positivo para los niños y las familias, así como adentrarlos al universo donde se desarrollan las historias pasadas.

"Tuvimos el reto de la pandemia, pero tenemos un gran equipo de artistas que trabajó en ello. Fue una historia que fluyó, se quería contar sola, y el resultado es maravilloso; son pocas las sagas que cuentan con tal cantidad de producciones.

"Creo que cada una ha tenido más audiencia y mejores resultados que las anteriores, habrá que seguir construyendo", agregó el productor,

´Las Leyendas, el Origen´, se estrenó por la plataforma ViX+.