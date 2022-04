Llegan directo a tu casa

"BETTER CALL SAUL"

"Better Call Saul" y su astro, Bob Odenkirk, continuaron brillantemente el legado de "Breaking Bad", pero ha llegado el momento de despedirse de la precuela derivada. O quizá empezar una larga despedida, pues la sexta y última temporada de la serie está dividida en dos partes. Los primeros siete episodios se transmitirán el lunes 18 de abril en AMC y AMC+, mientras que los últimos seis debutarán el 11 de julio. Ha sido una larga espera para los fans de Saul Goodman, el sospechoso abogado también conocido como Jimmy McGill, desde que la quinta temporada terminó en abril de 2020. La pandemia hizo que la producción se retrasara y durante la grabación de esta temporada un problema de salud de Odenkirk también afectó el rodaje.

"THE MAN WHO FELL TO EARTH"

"The Man Who Fell to Earth" la película de 1976 protagonizada por David Bowie y dirigida por Nicolas Roeg, se basaba en la novela homónima de Walter Tevis. La película y el libro son citados como inspiración para la serie de drama de Showtime del mismo nombre. Chiwetel Ejiofor interpreta a un alien que llega a la Tierra en "un momento crucial de la evolución humana". Naomie Harris coprotagoniza en el papel de una científica que se une a la misión para salvar dos mundos, mientras que Bill Nighy, Jimmi Simpson y Kate Mulgrew también forman parte del elenco. "The Man Who Fell to Earth", creada por los veteranos de la serie "Star Trek" Alex Kurtzman y Jenny Lumet, se estrena el domingo 24 de abril.