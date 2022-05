Llegan a cine y TV

TO ALL THE BOYS I´VE EVER LOVED.

Sofía Alvarez escribió dos comedias románticas para adolescentes adaptadas de las novelas de Jenny Han que tuvieron buena recepción en Netflix: "To All the Boys I´ve Ever Loved" ("A todos los chicos de los que me enamoré") de 2018, y su secuela de 2020, "To All the Boys: P.S. I Still Love You" ("A todos los chicos 2: P.D. Todavía te quiero").

En "Along for the Ride" ("Déjate llevar"), que se estrena el viernes 6 de mayo en Netflix, Alvarez debuta como directora. Adaptada de la novela de Sarah Dessen de 2009, la historia se desarrolla un verano en un pueblo costero.

Es protagonizada por Emma Pasarow y Belmont Cameli como dos adolescentes con insomnio que conectan en caminatas nocturnas.

"MELTDOWN: THREE MILE ISLAND"

"Meltdown: Three Mile Island" examina el riesgo de desastre de la planta nuclear de Pennsylvania en 1979. El documental de cuatro partes usa dramatizaciones, imágenes de archivo, videos caseros y entrevistas para detallar el que se considera el accidente más grave de energía nuclear comercial en Estados Unidos.

"Meltdown" se basa en la perspectiva del ingeniero y denunciante Richard Parks y los miembros de la comunidad que vivieron el colapso parcial de un reactor de la planta. Dirigida por Kief Davidson ("The Ivory Game"), la docuserie se estrenó ayer miércoles 4 de mayo en Netflix.